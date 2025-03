Scopri tutti i dati del tuo corpo con questa bilancia smart: prezzo a picco con il doppio sconto Amazon

Monitorare in modo dettagliato il proprio peso è fondamentale anche e soprattutto per chi pratica attività fisica e vuole raggiungere gli obiettivi prefissati. Una più che valida alleata in questa "missione" è la bilancia Bluetooth di Healthkeep, un dispositivo che va ben oltre la semplice misurazione del peso corporeo e che permette di monitorare i propri dati anche tramite l'app gratuita per smartphone, sia iOS che Android. Oltre alla precisione delle misurazioni, c'è il vantaggio del prezzo, perché con il doppio sconto Amazon (27% e 10% via coupon) l'acquisto viene portato a termine a soli 22,40€, compresa spedizione.

Questa è più di una semplice bilancia

La bilancia digitale di Healthkeep è realizzata con una solida piattaforma in vetro temperato da 5 mm, garantendo resistenza e sicurezza a lungo termine. La massima capacità di carico è di 180 kg e ogni misurazione è estremamente accurata grazie al mix di quattro sensori integrati abbinati ad altrettanti elettrodi di alta precisione. I risultati sono facilmente leggibili da qualsiasi angolazione sullo schermo LED, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Come detto, i dati raccolti possono essere consultati in qualsiasi momento tramite l'app gratuita per iPhone e smartphone Android. L’app dedicata, Healthtree, consente di raccogliere e analizzare i dati corporei, permettendo anche la sincronizzazione con le piattaforme di fitness più utilizzate come Apple Salute e Google Fit.

Questa bilancia smart poi è per tutta la famiglia, poiché consente di creare profili individuali per ogni membro. Ciò significa che ogni utente può accedere ai propri dati personali quando vuole, monitorando i risultati raggiunti nel tempo e confrontando le misurazioni precedenti. E uno degli aspetti più interessanti di questa bilancia è proprio la possibilità di impostare obiettivi personalizzati e seguire l’andamento dei progressi attraverso l'app. I grafici dettagliati ma facili da leggere mostrano le variazioni giornaliere, settimanali, mensili e annuali, aiutando l'utente a comprendere meglio le tendenze del proprio peso e della composizione corporea.

Infine, dato che - per comodità - la bilancia è sempre a portata di mano e dunque a vista, l'azienda ha saggiamente optato per un design compatto e moderno. Con dimensioni di appena 26 x 26 x 2,3 cm, può essere posizionata in qualsiasi stanza (dal bagno alla camera da letto) senza risultare ingombrante. Tutto questo a soli 22,40€, ricordiamo, grazie al doppio sconto Amazon di cui si può approfittare in questo momento.