Scaldavivande Andmenow: pasti caldi ovunque con praticità e stile, è il gadget MUST HAVE

Rendi più confortevole la tua pausa pranzo ovunque tu sia con lo scaldavivande elettrico Andmenow. Una soluzione pratica e accessibile, ideale per chi desidera gustare pasti caldi anche lontano da casa. Disponibile su Amazon a un prezzo promozionale di 22,39€, questo dispositivo rappresenta un investimento intelligente per migliorare la qualità della tua alimentazione quotidiana.

Un sistema di riscaldamento versatile e rapido

Il cuore dello scaldavivande Andmenow è un riscaldatore PTC da 100W, progettato per portare il cibo alla temperatura ideale in soli 15-30 minuti. Questo sistema garantisce una distribuzione uniforme del calore, mantenendo costante una temperatura di circa 70°C. La versatilità del dispositivo è un punto di forza: può essere alimentato sia con una presa domestica da 220V che con una presa veicolare da 12V/24V, rendendolo perfetto per l'uso in ufficio, in auto o durante i viaggi.

Lo scaldavivande è dotato di un contenitore principale in acciaio inossidabile da 1,8 litri, affiancato da un contenitore aggiuntivo in plastica da 0,45 litri, ideale per separare i vari componenti del pasto. Entrambi i contenitori sono completamente rimovibili e lavabili, compatibili anche con la lavastoviglie, per una pulizia semplice e veloce. Inoltre, il dispositivo include una pratica borsa termica per il trasporto, garantendo massima comodità negli spostamenti.

Oltre al prezzo promozionale, il pacchetto include posate in acciaio inox e i cavi di alimentazione necessari per l'uso sia in casa che in auto. Con una garanzia di 12 mesi e un servizio clienti dedicato, Andmenow si presenta come una scelta affidabile per chi cerca un dispositivo pratico e di qualità.

Non perdere l'occasione di trasformare la tua pausa pranzo in un momento di comfort e benessere. Acquistalo a soli 22,39€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.