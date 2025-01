Samsung Galaxy Z Fold6: prezzo in caduta libera, è minimo storico su Amazon

Occasione da non perdere su Amazon dove puoi acquistare lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold6, il modello con 12GB di RAM e memoria interna da 256GB, al minimo storico assoluto di 1544,96 euro invece di 2099. Il telefono è disponibile per la spedizione immediata con Prime e al checkout puoi anche pagarlo a rate scegliendo Cofidis prima di pagare.

Samsung Galaxy Z Fold6: lo smartphone pieghevole sottile, leggero e potentissimo

Samsung Galaxy Z Fold6 è uno smartphone che mette insieme una straordinaria combinazione di potenza, design e innovazione.

Il nuovo processore inserito in questa generazione di pieghevoli ti permetterà di avere prestazioni di altissimo livello ideali per ogni genere di attività, dal gaming al multitasking. Potrai così sfruttare al meglio il fantastico display pieghevole Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici, luminosissimo anche sotto la luce diretta del sole.

Il display esterno da 6,3 pollici è pensato invece per le informazioni più rapide e funzionali. Realizzato con una scocca in alluminio rinforzata e grazie alla tecnologia FlexHinge è un dispositivo robusto e durevole, che ha eliminato le problematiche tipiche dei pieghevoli.

La potenza di cui abbiamo accennato è accompagnata da un'ottima batteria che garantisce un'autonomia lunga tutta la giornata: all'interno della confezione troverai anche il caricabatterie Samsung da 25W per avere una ricarica rapidissima.

Chiudiamo con il complesso ed efficiente sistema di fotocamere capace di regalarti foto e video di qualità professionale. Potrai sfruttare funzioni come il Super HDR e il motore ProVisual per mettere in evidenza ogni singolo dettaglio per immagini che scateneranno l'invidia dei tuoi amici.

Sottile, leggero, intuitivo e con funzioni arricchite dall'intelligenza avanzata di Galaxy AI, con Samsung Galaxy Z Fold6 ti porti a casa uno smartphone elegante, innovativo e a zero compromessi.