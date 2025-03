Risparmia oltre il 50% sull'eccellente mouse di Logitech per PC e Mac

Per migliorare tanto la produttività quanto il comfort, soprattutto per chi passa molte ore al computer, scegliere le periferiche giuste è fondamentale. Il Logitech M500s, ad esempio, è un mouse che si fa apprezzare per caratteristiche come lo scorrimento che l'azienda definisce "iperveloce", i pulsanti personalizzabili e il tracciamento di precisione con regolazione DPI. E poi costa davvero pochissimo: solo 22,49€ (anziché 47,99€) grazie all'offerta a tempo attiva in questo momento su Amazon.

Preciso, comodo e personalizzabile: il Logitech M500s è un mouse che non conosce compromessi

Ma cosa si intende con sistema di scorrimento iperveloce? Nella pratica, questo consente di navigare rapidamente attraverso documenti lunghi e pagine web con un semplice movimento della rotella. Si traduce quindi in una maggiore efficienza, riducendo il tempo necessario per muoversi tra le informazioni e aumentando la fluidità dell’esperienza d’uso. Per chi invece preferisce uno scorrimento più preciso, è possibile passare ad una modalità più lenta, ideale per situazioni in cui serve maggiore controllo.

Il design ergonomico è un altro vantaggio di questo modello. La forma sagomata e la superficie gommata della periferica Logitech si traducono in un perfetto connubio con la mano, garantendo ore di utilizzo senza affaticamento. Ovviamente ciò lo rende particolarmente indicato per chi lavora molte ore al computer.

Per quanto riguarda la personalizzazione, il mouse offre sette pulsanti programmabili che permettono di adattare le funzioni alle proprie esigenze. Tramite il software Logi Options (gratuito per PC e Mac, ndr), è possibile assegnare comandi specifici ai tasti laterali o alla rotella, velocizzando operazioni quotidiane come il copia-incolla, la navigazione tra le schede del browser o il passaggio tra le finestre aperte. Per chi lavora con applicazioni che richiedono un utilizzo intensivo del mouse, come software di grafica, editing video o strumenti di produttività avanzata, questa è una feature davvero utile.

A migliorare notevolmente l'esperienza d'uso c'è anche il tracciamento ottico avanzato: grazie alla regolazione dei DPI (da 400 a 4000), l’utente può scegliere la sensibilità più adatta alle proprie necessità, passando da un controllo più dettagliato a movimenti più rapidi con estrema facilità.

Infine, c'è da segnalare la semplicità di utilizzo. Il Logitech M500s è un mouse cablato di tipo plug-and-play. Basta collegarlo alla porta USB del computer per iniziare subito a usarlo, senza bisogno di installare driver o software aggiuntivi. Non perdere l’occasione: il mouse Logitech è in offerta su Amazon, acquistalo al prezzo scontato di 22,49€.