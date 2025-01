Riscaldati con la stufetta elettrica più piccola che ci sia: un Must Have per l’inverno

Il termoventilatore verticale di Midea vanta una tecnologia PTC ceramica, ed è acquistabile su Amazon al prezzo scontato di 22,87 euro, grazie a un 7% di sconto.

Dispone di un design compatto e due livelli di potenza; parliamo di una stufetta elettrica perfetta per riscaldare piccoli ambienti in modo rapido ed efficiente, senza consumi elevati.

Stufetta elettrica di Midea al miglior prezzo su Amazon

Grazie agli elementi riscaldanti in ceramica PTC, il termoventilatore fornisce un calore uniforme e rapido, garantendo un’efficienza energetica superiore rispetto ai modelli tradizionali. Perfetto per mantenere il comfort termico durante i mesi più freddi. Il dispositivo offre due opzioni di potenza:

750W per un riscaldamento più delicato e a basso consumo.

per un riscaldamento più delicato e a basso consumo. 1500W per un calore intenso e immediato.

Grazie a questa flessibilità potrai adattare il funzionamento alle tue esigenze e alla dimensione della stanza. Con dimensioni di 25,8 x 10,3 x 28,5 cm e un peso di soli 2,2 kg, il termoventilatore è estremamente portatile.

Può essere facilmente spostato da una stanza all’altra, così lo potrai utilizzare in soggiorno, in camera da letto, in bagno o in ufficio. Fra le altre cose, è dotata di un termostato integrato per mantenere una temperatura costante e di un sistema di protezione contro il surriscaldamento, che garantisce un utilizzo sicuro anche in caso di sessioni prolungate. Il suo design verticale ottimizza lo spazio, permettendo di posizionarlo anche in aree limitate.

Questo dispositivo a basso consumo è perfetto per riscaldare specifiche aree della casa, evitando sprechi di energia dovuti all’uso di sistemi di riscaldamento più grandi per tutta l’abitazione.

Costa pochissimo su Amazon grazie allo sconto del 7% e alla spedizione gratuita inclusa nel prezzo: parliamo di soli 22,87€. C’è la consegna celere anche presso uno dei tanti Amaozn Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.