Ricarica veloce anche in auto: caricabatterie Amazon Basics con doppia porta USB-A da 24W ad un SUPER PREZZO

Se sei alla ricerca di un caricabatterie da utilizzare in auto sei nel posto giusto. Oggi, su Amazon, viene messo in offerta con uno sconto del 13% un prodotto della linea "Amazon Basics": si tratta del caricabatterie per auto USB-A che viene venduto ad un prezzo davvero imperdibile, 5,99€. Approfittane subito e non perdere questa occasione!

Caricabatterie per auto: tutte le caratteristiche e i modelli di compatibilità

Questo caricabatterie da utilizzare in auto con due porte USB-A (12 watt ciascuna) permette di caricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente con una potenza totale di 24W. Si collega facilmente all'accendisigari della tua auto, ma anche di un camion o di un furgone (con adattatore CC) per una carica efficace.

È leggero e compatto e può essere trasportato facilmente ovunque per avere a disposizione sempre una fonte d'energia anche durante i viaggi e anche quando si è in movimento. Dispone di sistemi integrati di protezione contro sovracorrente, cortocircuito e sovratensione ed è capace di rilevare il dispositivo al quale si sta associando per una ricarica alla massima velocità possibile: fino a 2,4 A per porta o 4,8 A totali.

Si tratta, dunque, di un dispositivo che riconosce il device da ricaricare e adatta la propria fonte ed erogazione di energia in base alle esigenze del device stesso, in modo tale da offrire la migliore esperienza di ricarica possibile salvaguardando anche la "salute" dei vari dispositivi.

Con le spese di spedizione pari a 0 e l'offerta attiva, questo prodotto risulta essere davvero imperdibile: il prezzo è super competitivo e la qualità dei prodotti "Amazon Basics" è più che appurata e certificata.

