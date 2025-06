Auto, pavimenti, balconi: l’idropulitrice su ruote costa il 20% in meno

L’idropulitrice Kärcher K 3 Power Control rappresenta una scelta intelligente per chi desidera affrontare le pulizie domestiche con efficacia e praticità, senza dover ricorrere a soluzioni professionali. Attualmente disponibile con uno sconto del 20% che la porta a 119,99 euro, questa idropulitrice si distingue per le sue prestazioni versatili e un design compatto.

L’idropulitrice su ruote che pulisce anche lo sporco ostinato

Con una pressione massima di 120 bar e una portata d'acqua di 380 litri orari, la idropulitrice Kärcher K 3 Power Control è progettata per eliminare anche lo sporco più resistente su diverse superfici, come mobili da giardino, biciclette e vialetti. Una delle caratteristiche principali è la possibilità di regolare la pressione direttamente sulla lancia, un dettaglio che consente di adattare il getto alle esigenze specifiche, rendendo l’esperienza di utilizzo più semplice e personalizzata.

Un altro elemento distintivo è l'integrazione con l'app Kärcher Home&Garden, che offre consigli utili per ottimizzare le operazioni di pulizia e suggerimenti per la manutenzione dell’apparecchio. La praticità non si ferma qui: il dispositivo è dotato di un vano porta-accessori integrato, che consente di tenere sempre tutto in ordine e a portata di mano.

Dal punto di vista tecnico, questa idropulitrice è stata progettata per essere facilmente maneggiabile. Con dimensioni contenute, ruote incorporate e un peso di soli 5,79 kg, si sposta e si ripone senza difficoltà. Inoltre, il filtro acqua integrato protegge il motore da eventuali impurità, contribuendo a prolungare la durata del dispositivo.

La confezione include tutto ciò che serve per iniziare immediatamente: una pistola ad alta pressione, un tubo da 7 metri, una lancia Vario Power e un ugello rotante mangiasporco, perfetto per le pulizie più impegnative. Grazie a queste dotazioni, la Kärcher K 3 Power Control si conferma un’opzione completa e affidabile per chi cerca una soluzione di qualità per le pulizie esterne.

In sintesi, l’idropulitrice Kärcher K 3 Power Control unisce tecnologia avanzata, praticità e prestazioni elevate, il tutto a un prezzo competitivo. Ideale per chi desidera un prodotto versatile e funzionale, questa idropulitrice è una scelta che soddisfa le esigenze di chi punta a ottenere risultati professionali nel contesto domestico. Acquistala subito con uno sconto del 20% su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.