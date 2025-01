Power Bank INIU da 10.000 mAh al minimo su Amazon: è l'affare tech di oggi

Chi ha bisogno di un Power Bank da utilizzare come batteria esterna per il proprio smartphone, per il tablet o anche per le cuffie può puntare a occhi chiusi sulla gamma INIU, brand di riferimento per questa particolare categoria di prodotto. Su Amazon, in questo momento, il Power Bank da 10.000 mAh di INIU, con supporto alla ricarica rapida da 22,5 W, è ora disponibile al prezzo scontato di 21,84 euro, raggiungendo il suo minimo storico.

Il Power Bank può ricaricare circa due volte un iPhone o un qualsiasi smartphone Android. L'accessorio è venduto e spedito direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all'assistenza post-vendita.

Power Bank INIU da 10.000 mAh: un best buy su Amazon

Il Power Bank INIU da 10.000 mAh è, attualmente, il best buy su Amazon per chi ha bisogno di una batteria esterna per ricaricare smartphone, tablet oppure delle cuffie. Il dispositivo ha dimensioni compatte (10,4 x 6,6 x 2,3 cm) ed è anche molto leggero (195 grammi) risultando facilissimo da trasportare. Con la capacità di 10.000 mAh, il Power Bank INIU è in grado di ricaricare circa due volte la batteria di uno smartphone e più di dieci volte quella delle AirPods.

Ci sono due porte USB-A e una porta USB-C (utilizzabile anche per ricaricare la batteria del Power Bank). In questo modo è possibile fornire energia fino a tre dispositivi in contemporanea, sfruttando la ricarica rapida da 22,5 W. Da segnalare anche la presenza di un pratico supporto per mantenere lo smartphone durante la ricarica in modo da poter giocare o guardare un video senza dover tenere in mano il dispositivo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Power Bank INIU da 10.000 mAh con un prezzo scontato di 21,84 euro. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon e può essere acquistato anche in 3 rate. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.