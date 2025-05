Sicurezza domestica a portata di mano: la videocamera di sorveglianza Tapo C310 è in offerta su Amazon

Acquista adesso la Tapo C310 di TP-Link, una telecamera da esterno che combina funzionalità avanzate e prezzo accessibile, oggi proposta con uno sconto del 30% su Amazon, al costo di 34,99€ rispetto al prezzo originale di 49,99€. Questo dispositivo rappresenta una soluzione efficace per chi desidera incrementare la sicurezza domestica senza compromessi sulla qualità.

Tapo C310: un Must Have per la tua casa

Tra i punti di forza della Tapo C310 spicca la risoluzione di 2304 x 1296 pixel, superiore al Full HD, che assicura una nitidezza elevata e dettagli precisi. Dotata di un sensore da 3 megapixel, è in grado di catturare immagini di qualità anche in condizioni di luce scarsa. Inoltre, grazie alla certificazione IP66, la telecamera è completamente resistente agli agenti atmosferici, rendendola perfetta per installazioni all’aperto, indipendentemente dalle condizioni climatiche.

Un altro aspetto interessante è la compatibilità con gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa, che ne facilita ulteriormente l’uso. Per quanto riguarda l’archiviazione, la Tapo C310 supporta schede microSD fino a 512 GB, offrendo ampio spazio per salvare le registrazioni. In alternativa, è possibile usufruire del servizio Tapo Care, che include spazio cloud e funzionalità aggiuntive come il rilevamento di persone e l’identificazione del pianto infantile, con un periodo di prova gratuita di 30 giorni.

La visione notturna rappresenta un altro elemento distintivo: il dispositivo può monitorare fino a 30 metri di distanza anche in totale oscurità, garantendo una sorveglianza continua e affidabile. Il sistema integra un rilevamento del movimento con notifiche istantanee e un allarme audio-visivo, ideale per dissuadere eventuali intrusi. La possibilità di comunicazione bidirezionale, grazie al microfono e all’altoparlante integrati, consente inoltre di interagire in tempo reale con chi si trova nelle vicinanze della telecamera.

La confezione della Tapo C310 è completa di tutti gli accessori necessari per l’installazione, inclusi viti, modello di montaggio e sigillo impermeabile. Con dimensioni compatte di 9 x 18 x 20 cm e un peso di soli 479 grammi, si integra facilmente in qualsiasi contesto senza risultare invasiva. Il design robusto e discreto la rende una scelta ideale per chi cerca un prodotto efficace e duraturo.

Con un prezzo competitivo di soli 34,99€, IVA inclusa, e caratteristiche tecniche di alto livello, la Tapo C310 di TP-Link rappresenta una soluzione ottimale per migliorare la sicurezza della propria abitazione, offrendo prestazioni eccellenti e facilità d’uso.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.