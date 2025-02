Mouse da gaming Logitech G a meno di 25€ su Amazon: è l'affare tech di oggi

Tra le offerte Amazon di oggi c'è spazio anche per il Logitech G G203 LIGHTSYNC, un ottimo mouse da gaming ora acquistabile al prezzo scontato di 24,90 euro. Si tratta di un vero e proprio affare per tutti i videogiocatori alla ricerca di un mouse di qualità (per il gaming e per qualsiasi altro utilizzo) senza spendere troppo. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui sotto. A disposizione degli utenti ci sono varie colorazioni ma il prezzo più basso è relativo alla versione nera.

Logitech G G203 LIGHTSYNC: ottimo per il gaming

Il Logitech G G203 LIGHTSYNC è un ottimo mouse da gaming che costa poco, sfruttando la promo in corso, ma che è in grado di offrire prestazioni elevate, per un'esperienza di gioco eccellente. Il modello in questione ha un sensore da 8.000 DPI (regolabile su 5 livelli) e include 6 pulsanti programmabili oltre a un sistema di illuminazione RGB che può funzionare in modo coordinato con quello del PC.

Gli utenti possono regolare il funzionamento del mouse tramite il software Logitech G Hub che mette a disposizione diversi strumenti per la personalizzazione. Logitech G G203 LIGHTSYNC è un mouse cablato e molto leggero. Il suo funzionamento è plug-and-play: basta collegare il dispositivo alla porta USB del proprio computer per iniziare a utilizzarlo. Il mouse funziona su Windows oltre che su macOS e ChromeOS.

Grazie all'offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Logitech G G203 LIGHTSYNC con un prezzo scontato di 24,90 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon. Per i videogiocatori alla ricerca di un mouse di qualità, con un design ricercato e tante funzionalità, il modello di Logitech G rappresenta un vero e proprio affare.