Addio al caldo in casa con questo condizionatore portatile: affrettati, è in offerta a tempo

Con l’arrivo delle temperature più elevate, la ricerca di soluzioni pratiche per il raffrescamento domestico torna al centro dell’attenzione. In questo scenario, il modello Electrolux EXP26U339AW Comfort 600 si propone come risposta per chi desidera un condizionatore portatile efficiente e versatile, pensato per chi preferisce evitare installazioni permanenti e cerca un prodotto che si adatti facilmente alle diverse esigenze abitative. Costa solo 459 euro, IVA inclusa.

Prezzo in discesa e sconto attivo, ma senza eccessi

In questo periodo, il Comfort 600 è disponibile su Amazon a 459 euro, con una riduzione rispetto al prezzo di listino. Lo sconto attuale, pari al 15%, rende l’acquisto più accessibile, soprattutto in vista dei mesi più caldi, ma è opportuno considerare che si tratta di un modello già consolidato nel panorama dei condizionatori portatili, la cui affidabilità è stata già messa alla prova da molti utenti nel tempo.

Uno degli aspetti più rilevanti di questo dispositivo è la potenza di raffreddamento da 2,6 kW (9000 BTU), adatta a locali fino a 14 m². La classe energetica A garantisce un’attenzione particolare ai consumi, un fattore sempre più importante nelle valutazioni di chi cerca un apparecchio di questo tipo. In aggiunta, la rumorosità contenuta – 64 dB – lo rende adatto anche a chi desidera un ambiente confortevole durante la notte, grazie alla modalità Sleep che contribuisce a ridurre ulteriormente il livello sonoro nelle ore di riposo.

Un elemento distintivo è rappresentato dalla possibilità di abbinare il Premium Window Kit EWKIT5, acquistabile separatamente. Questo accessorio, secondo i dati forniti dal produttore, consente di migliorare l’efficienza energetica fino al 28% e di velocizzare il raffreddamento degli ambienti fino al 60%. In condizioni standard – una stanza di 14 m², temperatura esterna di 30°C e umidità al 60% – la temperatura desiderata di 24°C può essere raggiunta in soli 8 minuti con il kit, rispetto ai 20 minuti necessari senza accessorio.

In sintesi, il modello Electrolux EXP26U339AW Comfort 600 rappresenta una soluzione che si distingue per l’equilibrio tra innovazione, praticità e attenzione ai consumi. Per chi è alla ricerca di un condizionatore portatile che unisca facilità di installazione, efficienza e funzionalità smart, questa proposta resta tra le più interessanti attualmente disponibili, soprattutto per chi desidera migliorare il comfort domestico senza vincoli strutturali e con un occhio al risparmio energetico. Lo paghi 459 euro.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.