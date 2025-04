Misura con precisione: il multimetro AoKoZo 21A OGGI a un prezzo vantaggioso su Amazon (-5%)

Misurare tensione, corrente e resistenza con precisione non è mai stato così semplice grazie al tester digitale AoKoZo 21A, un dispositivo compatto e ricco di funzionalità, proposto oggi a un prezzo davvero competitivo. L'offerta attuale lo rende disponibile a soli 15,19 euro, con un risparmio significativo rispetto al prezzo di listino. Una soluzione che unisce tecnologia e praticità, pensata per chi cerca uno strumento affidabile e alla portata di tutti.

Caratteristiche tecniche e vantaggi principali

Il multimetro AoKoZo 21A si distingue per la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze, grazie a un design compatto e una serie di funzioni integrate che lo rendono adatto sia per utilizzi professionali che per il fai-da-te.

Tra le sue specifiche principali spiccano:

Un ampio display LCD retroilluminato da 49x28 mm , ideale per una lettura chiara anche in ambienti poco illuminati;

, ideale per una lettura chiara anche in ambienti poco illuminati; La tecnologia True RMS , che garantisce una precisione elevata per misurazioni su tensioni e correnti alternate;

, che garantisce una precisione elevata per misurazioni su tensioni e correnti alternate; La funzione di rilevamento di tensione senza contatto ( NCV ), che assicura un utilizzo sicuro e intuitivo;

), che assicura un utilizzo sicuro e intuitivo; Il sistema di spegnimento automatico per ottimizzare il consumo della batteria;

La funzione data-hold, utile per congelare i dati rilevati sul display.

Il dispositivo è in grado di misurare tensione AC/DC, corrente DC, resistenza e di effettuare test su diodi e transistor. Tuttavia, è importante sottolineare che non supporta la misurazione della capacità, una limitazione da tenere in considerazione per applicazioni specifiche.

La sicurezza è un aspetto fondamentale per gli strumenti di misurazione elettrica, e il multimetro AoKoZo 21A non fa eccezione. Vanta infatti certificazioni CE, CAT II 600V e ROHS, che ne garantiscono l'affidabilità sia in ambito domestico che professionale. Questi standard assicurano protezione contro eventuali sovraccarichi o utilizzi impropri, rendendolo un alleato indispensabile per chi lavora con circuiti elettrici.

Oltre al dispositivo, la confezione include una dotazione completa per iniziare subito a lavorare: sonde di prova professionali, tre batterie AAA già installate e un manuale d'uso multilingue. Questo rende il multimetro immediatamente operativo, senza necessità di acquisti aggiuntivi.

