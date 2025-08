Scopa a vapore Vileda in offerta (-32%): pulisce, igienizza ed elimina il 99,9% di batteri

Negli ultimi anni la ricerca di soluzioni pratiche e attente all’ambiente per la pulizia della casa ha portato sul mercato dispositivi sempre più sofisticati. Tra questi, la Vileda Steam PLUS XXL con Power Pad si distingue per un approccio che punta a semplificare le operazioni quotidiane, garantendo risultati efficaci senza il ricorso a detergenti chimici. Oggi puoi acquistarla a 108,79 euro, con uno sconto del 32% su Amazon.

Un sistema a vapore che punta su efficacia e praticità

La Vileda Steam PLUS XXL è stata progettata per rispondere alle esigenze di chi desidera una pulizia approfondita e al tempo stesso semplice da gestire. Il punto di forza di questo dispositivo risiede nella capacità di eliminare fino al 99,9% di batteri e virus sfruttando esclusivamente il vapore generato internamente e distribuito attraverso un pad in microfibra di ultima generazione. Questa scelta consente di ridurre drasticamente l’uso di sostanze chimiche in casa, una soluzione particolarmente apprezzata da chi presta attenzione alla salute e all’ambiente domestico.

Dal punto di vista della progettazione, la piastra triangolare brevettata si abbina a una rotazione a 360 gradi, facilitando l’accesso agli angoli più nascosti e agli spazi sotto i mobili. Il manico telescopico, regolabile fino a 130 cm, è pensato per offrire comfort durante l’utilizzo, adattandosi alle diverse stature e riducendo l’affaticamento, anche nelle sessioni di pulizia più prolungate.

Uno degli aspetti che contraddistingue la Vileda Steam PLUS XXL è l’attenzione riservata alla sostenibilità. Più del 30% dei materiali impiegati nella produzione proviene da fonti riciclate, e la realizzazione in Europa contribuisce a contenere l’impronta di carbonio. Il mop è certificato STANDARD 100 by OEKO-TEX, mentre il secchio rispetta la certificazione Plastic Second Life, segnali di un impegno concreto nella selezione dei materiali e nella filiera produttiva.

Dal punto di vista dell’esperienza d’uso, il sistema di strizzatura centrifuga integrato elimina la necessità di operazioni manuali e riduce il contatto diretto con l’acqua sporca. La presenza della cornice paraspruzzi, invece, evita fuoriuscite indesiderate durante l’utilizzo o lo spostamento del dispositivo, mantenendo pulito l’ambiente circostante.

Il dispositivo si adatta a una vasta gamma di superfici, dal parquet ai laminati, dalle piastrelle ai tappeti, grazie anche al carpet glider incluso nella confezione. Il pad in microfibra può essere lavato in lavatrice e sostituito ogni sei mesi, una caratteristica che contribuisce a mantenere costanti le prestazioni nel tempo senza incidere sui costi di gestione.

Tra le dotazioni tecniche spiccano la piastra rotante, la regolazione dell’altezza e il sistema di controllo del vapore, elementi che rendono la Steam PLUS XXL una soluzione flessibile e adatta a diversi contesti abitativi. L’attenzione ai dettagli si riflette anche nella facilità di montaggio e nella semplicità di manutenzione, aspetti che riducono i tempi di preparazione e consentono di concentrarsi esclusivamente sulle attività di pulizia.

La Vileda Steam PLUS XXL si propone come scelta equilibrata tra innovazione tecnologica, attenzione all'ambiente e praticità d'uso.

