L’accessorio indispensabile per i videomaker è l’HDD di LaCie da 2 TB: oggi costa pochissimo

Se sei alla ricerca di un’unità portatile esterna, capiente e affidabile, oggi ti vogliamo segnalare l’HDD di LaCie Mobile Drive Moon da ben 2 TB è che pagherai pochissimo grazie agli sconti del giorno. Se sei un videomaker non puoi lasciartelo sfuggire; è l’accessorio indispensabile per la tua attività. Il risparmio è pari al 14% sul valore di listino; mica poco se pensi che è un Must Have per ogni professionista dell’immagine. Corri a prenderlo e non pensarci troppo; a questa cifra è imperdibile, infatti lo paghi solo 116,16€.

Ampia capacità e velocità di trasferimento elevata con il LaCie Mobile Drive Moon

Con 2TB di spazio di archiviazione, hai tutto lo spazio necessario per conservare foto, video, documenti e backupsenza preoccupazioni. Grazie alla connettività USB-C 3.2, i trasferimenti sono rapidi e fluidi, con una velocità che ti permette di gestire anche file di grandi dimensioni senza attese.

La scocca in alluminio spazzolato color argento dona al prodotto un aspetto elegante e resistente, perfetto per chi ama gli accessori di stile. Inoltre, il LaCie Mobile Drive Moon è realizzato con materiali riciclati post-consumo, un’opzione più sostenibile per chi tiene all’ambiente.

Questo hard disk è compatibile con PC, Mac e iPad USB-C, senza bisogno di installare software aggiuntivi. Inoltre, acquistandolo su Amazon, avrai 3 anni di Rescue Services inclusi, per una sicurezza extra sui tuoi dati.

Grazie allo sconto del 14%, l’HDD portatile LaCie Mobile Drive Moon 2TB è tuo a soli 116,16€ su Amazon. Non farti sfuggire questa occasione per avere un hard disk affidabile, veloce e dal design premium. Costa poco, e ci sono le spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo; non di meno, approfitta della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico di Amazon. Si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis.