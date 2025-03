La smart TV perfetta per ogni stanza: Hisense 40A4N con Game Mode, ora con il 24% di sconto

Un televisore da 40 pollici con risoluzione Full HD, perfetto per chi cerca una Smart TV reattiva e versatile. Il modello Hisense 40A4N, con sistema operativo VIDAA U7, modalità gaming e compatibilità con Alexa, lo puoi acquistare adesso su Amazon a 219€, grazie a uno sconto del 24% sul prezzo di listino. Le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto e la consegna è celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Hisense 40A4N: Smart TV Full HD da 40” in offerta su Amazon a 219€

Il modello 40A4N di Hisense offre una risoluzione Full HD (1920x1080 pixel), garantendo immagini nitide e colori realistici. Il pannello è ottimizzato per una riproduzione fluida, riducendo sfocature e migliorando la qualità visiva dei contenuti multimediali.

Per gli amanti del gaming, la Game Mode riduce la latenza dell’input, assicurando un’esperienza di gioco più reattiva e immersiva.

Questa TV utilizza VIDAA U7, il sistema operativo smart di Hisense, progettato per garantire avvii rapidi e navigazione fluida tra le app.

Grazie al WiFi integrato, è possibile accedere facilmente ai servizi di streaming come Netflix, Prime Video, YouTube e DAZN, trasformando la TV in un vero e proprio hub di intrattenimento. Non di meno, è compatibile con Amazon Alexa, permettendo di controllare la TV con la voce per cambiare canale, regolare il volume o avviare applicazioni senza telecomando.

Il modello in questione permette di collegarla alle console, alle soundbar e non solo grazie alle due porte HDMI, ma anche a chiavette e hard disk mediante la classica USB Type-A e troviamo perfino la porta LAN e il modem Wi-Fi per la connessione ad Internet.

Il prezzo originale del Hisense 40A4N è di 289€, ma grazie allo sconto del 24% su Amazon, lo puoi acquistare a soli 219€. Questa è una scelta ideale per chi desidera una TV Full HD da 40 pollici con funzionalità smart avanzate e modalità gaming a un prezzo competitivo.