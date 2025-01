La macchina del caffè che non ti aspetti: sconto del 22% e consegna gratuita

La macchina da caffè Ariete 1381 Espresso Slim è compatta e versatile, ideale per gli amanti del caffè che desiderano preparare a casa un espresso di qualità professionale. Disponibile su Amazon Italia, questo modello si distingue per il suo design elegante e per il prezzo super scontato di soli 94,00€, e le spese di spedizione sono comprese.

Macchina del caffè Ariete: a questo prezzo è impossibile non comprarla

Con dimensioni di 14 x 34 x 29 cm e un peso di 3,22 kg, la macchina del caffè di Ariete si adatta anche agli spazi più ridotti, risultando ideale per chi ha cucine di piccole dimensioni. È disponibile in rosso metallizzato che aggiunge un tocco di stile al tuo arredo, rendendo la macchina un elemento distintivo sul piano di lavoro.

La macchina è compatibile sia con caffè macinato che con cialde ESE, offrendo flessibilità nella scelta del tipo di caffè da utilizzare. Vanta un manometro che serve per controllare la pressione durante l'erogazione, garantendo un espresso sempre perfetto. Inoltre è dsotata di un pannarello per la preparazione di cappuccini cremosi e altre bevande a base di latte, così potrai ampliare la gamma di preparazioni possibili. Il serbatoio dell'acqua ha una capacità di 1,1 litri, sufficiente per preparare più tazze di caffè senza necessità di frequenti rabbocchi. Infine, con la funzione di spegnimento automatico contribuirai al risparmio energetico e alla sicurezza, visto che la macchina andrà in stand-by in totale autonomia dopo un periodo di inattività.

L'Ariete 1381 Espresso Slim è progettata per realizzare un espresso di alta qualità, con una crema densa e un aroma intenso. La possibilità di utilizzare sia caffè macinato che cialde ESE la rende perfetta a diverse preferenze, mentre il manometro integrato permette di monitorare e regolare la pressione per ottenere risultati ottimali. Inoltre, è semplice da utilizzare, con comandi intuitivi che facilitano la preparazione del caffè. Il serbatoio dell'acqua è facilmente estraibile per il riempimento e la pulizia, e il vassoio raccogligocce rimovibile semplifica la manutenzione quotidiana.

L'Ariete 1381 Espresso Slim è una macchina da caffè compatta e funzionale, perfetta per chi desidera preparare a casa un espresso di qualità professionale. Costa solo 94,00€ grazie allo sconto del 22% su Amazon, con consegna celere e immediata presso il proprio domicilio.