JBL Wave Beam, gli auricolari TWS più incredibili, oggi a meno di 50€ su Amazon

Clamorosa offerta quella che stiamo segnalando oggi: gli auricolari wireless in-ear JBL Wave Beam sono ora disponibili su Amazon al prezzo scontato di 49,00€, con un generoso 39% di sconto sul prezzo di listino. Vantano un design moderno e dispongono di funzionalità premium, sono perfetti per gli appassionati di musica o, semplicemente, per chi cerca un paio di cuffiette Bluetooth per ascoltare i brani preferiti in palestra o per fare chiamate in mobilità.

Auricolari JBL Wave Beam: indispensabili a questo prezzo

Gli auricolari JBL Wave Beam offrono un’esperienza sonora unica, grazie ai driver da 8 mm e alla tecnologia JBL Deep Bass, che assicura bassi profondi e potenti. La nitidezza del suono li rende perfetti per ascoltare musica, podcast o anche per guardare video con una qualità audio che non lascia nulla al caso. Ogni dettaglio viene amplificato, trasformando qualsiasi contenuto in un’esperienza immersiva. Con un’autonomia di 8 ore di ascolto continuo e fino a 32 ore grazie alla custodia di ricarica, ti accompagneranno per tutto il giorno senza necessità di doverli ricaricare frequentemente. La fast charging poi, è particolarmente utile: con soli 10 minuti di ricarica, potrai beneficiare di 2 ore di riproduzione.

Inoltre, sono progettati per adattarsi a ogni esigenza quotidiana, con una certificazione IP54 che li rende resistenti a polvere e schizzi d’acqua. Li potrai utilizzare durante gli allenamenti, le attività all’aperto o anche nelle giornate di pioggia. Grazie al design ergonomico potrai avere una vestibilità confortevole anche per sessioni di ascolto prolungate, e le tre diverse misure di inserti auricolari permettono una personalizzazione ottimale.

Infine, la tecnologia Smart Ambient potrai rimanere consapevole dell’ambiente circostante, regolando la quantità di rumore esterno percepito, mentre con la funzione VoiceAware, invece, avrai modo di regolare il feedback della propria voce durante le chiamate, migliorando la qualità delle conversazioni. I controlli touch sugli auricolari sono una chicca in più che li rende incredibili, soprattutto perché vengono proposti a soli 49,00€, spese di spedizione comprese su Amazon.