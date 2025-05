Roborock QV 35A, il robot aspirapolvere che ti semplifica le pulizie domestiche, è in super offerta (-17%)

Roborock QV 35A rappresenta un’opzione avanzata per chi cerca un robot aspirapolvere affidabile e tecnologicamente innovativo. Proposto su Amazon a 499,99€ (con uno sconto del 17% rispetto al prezzo di listino di 599,99 euro), questo dispositivo offre un interessante equilibrio tra prezzo e prestazioni.

Roborock QV 35A, il robot aspirapolvere perfetto per le pulizie

Uno dei punti di forza del Roborock QV 35A è la sua impressionante potenza di aspirazione, che raggiunge gli 8.000 Pa grazie alla tecnologia HyperForce. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto a gestire lo sporco più ostinato, i peli di animali domestici e la polvere accumulata anche nelle zone più difficili da raggiungere. Per chi ha tappeti a pelo corto o superfici delicate, il sistema di sollevamento automatico di 10 mm consente un passaggio efficace e senza intoppi.

L’intelligenza artificiale integrata e i sistemi di navigazione avanzati, come Reactive Tech e PreciSense LiDAR, permettono al Roborock QV 35A di muoversi con precisione negli ambienti, evitando ostacoli e mappando fino a quattro livelli diversi, una funzione ideale per case multipiano. La gestione del dispositivo è semplificata grazie all’applicazione dedicata, che consente di personalizzare i percorsi, programmare le sessioni di pulizia e visualizzare le mappe delle aree già trattate. Inoltre, la compatibilità con smartwatch e assistenti vocali aggiunge un ulteriore livello di praticità.

Il dispositivo si distingue inoltre per la stazione base multifunzionale, un vero e proprio centro di gestione automatizzata. La base si occupa di svuotare il contenitore della polvere in un sacchetto da 2,7 litri, sufficiente per circa sette settimane di utilizzo, e di rifornire il serbatoio d’acqua da 4 litri, garantendo una pulizia continua su superfici fino a 300 m². Inoltre, la base è progettata per lavare e asciugare autonomamente i panni del robot, riducendo al minimo la manutenzione manuale.

Tra le altre caratteristiche, il robot è dotato di uno spazzolone a doppia rotazione con una velocità di 200 rpm, capace di eliminare anche le macchie più difficili. Il design include una spazzola laterale asimmetrica e una spazzola principale in gomma, che lavorano insieme per prevenire grovigli e garantire una pulizia più efficiente.

Nonostante l’ampia gamma di funzionalità avanzate, il Roborock QV 35A si distingue anche per la sua facilità d’uso e l’attenzione ai dettagli, rendendolo un alleato prezioso per mantenere la casa pulita senza sforzi. Acquistalo subito al prezzo speciale di soli 499,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.