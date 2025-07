Il robot tagliaerba che non ti aspetti oggi lo paghi la metà: a questo prezzo solo per poche ore

La gestione del prato domestico può trasformarsi in un’attività sorprendentemente semplice quando si affida il lavoro a un dispositivo progettato per operare in modo silenzioso, preciso e con una notevole autonomia. Il robot tagliaerba OSOTEK GM101 è una soluzione affidabile per la manutenzione degli spazi verdi fino a 300 mq. Il prezzo attuale di soli 299,99€ con lo sconto del 50% al checkout si mantiene su una fascia accessibile, tenendo conto delle funzionalità avanzate che offre, ma il valore aggiunto emerge soprattutto nell’esperienza d’uso quotidiana.

Gestione automatica e copertura intelligente del giardino

Il cuore del GM101 è il suo sistema di navigazione automatica, pensato per adattarsi a giardini dalla conformazione irregolare o con ostacoli. Grazie ai 100 metri di cavo perimetrale forniti, il robot è in grado di suddividere l’area da trattare in più zone operative, variando di volta in volta percorso e angolazione di taglio. Questo consente una copertura uniforme, anche in situazioni dove altri dispositivi tendono a trascurare alcune porzioni di prato.

L’attenzione all’efficienza si nota nella gestione dei percorsi, che si alternano strategicamente per evitare la formazione di tracce ripetute e garantire un risultato sempre ordinato.

Uno degli aspetti che maggiormente distingue il GM101 è la possibilità di regolare con precisione l’altezza di taglio, impostabile tra 20 e 60 mm con incrementi di 10 mm. Questa flessibilità consente di adattare il taglio alle stagioni o alle preferenze personali, mantenendo il prato in condizioni ottimali. I sensori inerziali integrati permettono al robot di gestire senza difficoltà pendenze fino al 35%, assicurando stabilità anche su terreni non perfettamente livellati. In questo modo, la qualità del taglio rimane elevata anche in presenza di dislivelli o superfici accidentate.

La stazione di ricarica laterale rappresenta una scelta progettuale mirata a ridurre le collisioni e a ottimizzare la gestione dello spazio vicino alla base. Il robot, con una batteria agli ioni di litio, offre un’autonomia di circa 65 minuti per ogni ciclo di lavoro. Una volta esaurita la carica, il ritorno automatico alla stazione elimina la necessità di interventi manuali, semplificando ulteriormente la routine di manutenzione. La rumorosità contenuta, inferiore a 60 dB, permette l’utilizzo in qualsiasi momento della giornata senza arrecare disturbo, anche in contesti residenziali dove la quiete è un valore importante.

