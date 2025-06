Ghiaccio fresco all’istante: questo è il gadget che ti salva l’estate (ed è in promo lampo)

Per chi cerca una soluzione pratica e veloce per ottenere ghiaccio fresco in qualsiasi momento, la macchina per fare il ghiaccio di PALINTH è un’opzione da non sottovalutare. Attualmente, è possibile acquistarla su Amazon a un prezzo scontato di 85,48 euro, rispetto al costo originario di 129 euro, con un risparmio significativo.

Macchina per fare il ghiaccio: non puoi non averla

La macchina si distingue per la sua rapidità ed efficienza. In soli 6-8 minuti è in grado di produrre 9 cubetti di ghiaccio, mentre la capacità totale raggiunge i 12 kg nell'arco di 24 ore. Questa prestazione la rende ideale sia per l'uso domestico che per eventi più grandi, come barbecue o riunioni di famiglia. Inoltre, la possibilità di scegliere tra due dimensioni di cubetti permette di adattarsi a diverse esigenze: dal raffreddamento di bevande alla conservazione di alimenti delicati come i frutti di mare.

Un aspetto particolarmente apprezzabile è la funzione di autopulizia. Tenendo premuto il tasto ON/OFF per 5 secondi, si attiva un ciclo di pulizia di 30 minuti che garantisce la massima igiene. Lo scarico dell'acqua residua è altrettanto semplice, grazie al tappo posizionato sul fondo dell'apparecchio.

Un altro punto di forza della macchina per fare il ghiaccio di PALINTH è il suo design compatto e portatile. Grazie alla maniglia integrata, può essere facilmente trasportata ovunque, sia in casa che all'aperto, come in giardino o in campeggio. Questo la rende un dispositivo versatile e adatto a ogni contesto.

Il funzionamento è estremamente intuitivo. Il pannello di controllo consente di avviare la produzione di ghiaccio con pochi semplici passaggi: basta riempire il serbatoio con acqua, selezionare la dimensione dei cubetti e premere il pulsante di avvio.

Con il suo design elegante e le funzionalità avanzate, questa macchina per il ghiaccio rappresenta una scelta intelligente per chi desidera combinare praticità ed efficienza. Oggi costa solo 85,48 euro su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.