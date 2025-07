Rowenta ti salva la casa: basta macchie con il lavatappeti al 14% di sconto

Rowenta Clean It è un lavatappeti pratico e versatile per la pulizia domestica, ideale per chi desidera mantenere ogni angolo della casa impeccabile senza complicazioni. Disponibile a un prezzo competitivo di 119,97 euro, con uno sconto del 14%, questo lavatappeti portatile combina tecnologie avanzate per offrire un risultato professionale.

Prestazioni che fanno la differenza

Grazie al suo motore da 400 watt, il dispositivo garantisce un'efficace combinazione di aspirazione e lavaggio, racchiusa in un formato compatto e maneggevole. Questa potenza si traduce in una pulizia profonda e veloce, che si adatta perfettamente alle esigenze quotidiane.

Un punto di forza del Rowenta Clean It è la sua flessibilità: le testine intercambiabili consentono di trattare con cura tappeti, divani, interni auto e tappezzerie delicate. La libertà di movimento è assicurata da un cavo elettrico di 5 metri e un tubo flessibile di 1,75 metri, perfetti per raggiungere anche gli angoli più difficili.

Il sistema a doppio serbatoio è un altro elemento distintivo del prodotto. Con una capacità di 1,8 litri per l'acqua pulita e 1,5 litri per quella sporca, permette di completare lunghe sessioni di pulizia senza interruzioni frequenti. Inoltre, la possibilità di spruzzare direttamente la soluzione detergente sulle macchie ostinate rende il dispositivo particolarmente efficace, anche contro i segni lasciati dagli animali domestici.

Il design intuitivo del Rowenta Clean It semplifica le operazioni di manutenzione, contribuendo a preservare le prestazioni nel tempo. La griglia posteriore rimovibile e la spazzola di pulizia inclusa agevolano la rimozione di residui e garantiscono un utilizzo sempre efficiente. Nella confezione sono incluse anche due spazzole di diverse dimensioni (8 cm e 15 cm), più un accessorio per la pulizia automatica e una soluzione detergente da 250 ml specifica per tappeti e tappezzerie.

Con il suo design compatto e la capacità di affrontare ogni sfida di pulizia, Rowenta Clean It è senza dubbi un prodotto indispensabile per chi cerca affidabilità e versatilità. Un dispositivo pensato per semplificare la cura della casa, mantenendo sempre alti gli standard di pulizia. Acquistalo subito con uno sconto del 14%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.