Trapano brushless con 26 accessori: il kit completo per il fai-da-te è scontato (risparmi il 10%)

Sei alla ricerca di uno strumento versatile e potente per i tuoi progetti di bricolage L’avvitatore a batteria con motore brushelss si presenta come una soluzione ideale, ora disponibile su Amazon al prezzo scontato di 44,99€, rispetto al precedente di 49,99€. Questo dispositivo, grazie alle sue caratteristiche avanzate, si rivolge tanto agli appassionati di fai da te quanto a chi necessita di uno strumento affidabile per le piccole riparazioni domestiche.

Un motore brushless per prestazioni al top

Il cuore di questo avvitatore è il suo motore senza spazzole, una tecnologia progettata per ridurre al minimo l’attrito durante l’utilizzo. Questo si traduce in una maggiore efficienza energetica, meno surriscaldamento e una durata della batteria significativamente più lunga. Con una coppia massima di 30 Nm, l’avvitatore si dimostra adatto a una vasta gamma di materiali, come legno, metallo e plastica, offrendo sempre risultati di alta qualità.

La versatilità è uno dei punti di forza principali di questo modello. Dispone di due velocità regolabili (da 0 a 450 e da 0 a 1500 giri al minuto) e di ben 23 livelli di coppia, consentendo di adattarsi con precisione a lavori di diversa natura, dai più delicati ai più impegnativi.

Il design compatto e il peso contenuto di soli 2,55 kg rendono questo avvitatore estremamente maneggevole, riducendo l’affaticamento anche durante sessioni di lavoro prolungate. L’illuminazione LED integrata è un dettaglio che facilita le operazioni in ambienti poco illuminati, mentre la funzione di rotazione bidirezionale aumenta ulteriormente la praticità d’uso.

La dotazione comprende due batterie agli ioni di litio da 21V (2,0 Ah), che garantiscono un’autonomia prolungata e tempi di ricarica ridotti a soli 90 minuti. Inoltre, il set include 26 accessori, tra cui punte, inserti e bussole, per affrontare una varietà di applicazioni senza dover acquistare ulteriori componenti. Questa è un’occasione da non perdere: risparmia subito il 10% e compralo a soli 44,99€, IVA inclusa.

