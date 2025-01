Frullati freschi in pochi secondi: centrifuga Moulinex con potenza da 350W a METÀ PREZZO

Moulinex è un'azienda molto attiva nella produzione di elettrodomestici per la cucina. Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto molto allettante e interessante del 50% sulla sua centrifuga Frutelia+ con una potenza da 350W. Puoi acquistarla in promozione a soli 39,99€.

Centrifuga Moulinex a metà prezzo: Amazon lancia la promozione!

Questa centrifuga Moulinex è l’alleato perfetto per preparare succhi freschi e con gusti naturali in modo rapido ed efficiente. Dimenticherai i succhi confezionati e zuccherati. Grazie alla sua ampia apertura da 60 mm, permette di inserire frutta e verdura anche di grandi dimensioni, riducendo la necessità di tagliare gli ingredienti prima della lavorazione.

Dotata di un motore da 350W, offre la potenza necessaria per estrarre il succo in modo efficace, mantenendo inalterati sapori e nutrienti. Dispone di due velocità e di una funzione PULSE, il che consente di adattare la lavorazione alla consistenza degli ingredienti, garantendo sempre risultati ottimali. E dunque, a seconda di quello che sarà l'ingrediente, l'elettrodomestico si adatterà e lavorerà in maniera diversa.

La centrifuga è progettata per essere pratica e facile da pulire: tutti i componenti rimovibili possono essere lavati comodamente in lavastoviglie. Inoltre, il raccoglitore di polpa da 950 ml è perfetto per preparare quantità adeguate di succo per ogni occasione, sia per uso personale che per tutta la famiglia.

Con il suo design compatto e funzionale, la centrifuga Moulinex si adatta perfettamente a qualsiasi cucina, offrendo prestazioni elevate e semplicità d’uso per chi desidera gustare bevande sane e fatte in casa ogni giorno. Se siete alla ricerca di un elettrodomestico del genere è il momento di acquistarlo!

Oggi, su Amazon, la sua centrifuga Frutelia+ Moulinex viene scontata del 50%: portatela a casa a soli 39,99€.