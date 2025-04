Etilometro portatile ENRIPRT: praticità e sicurezza a portata di mano, ora a prezzo TOP

L'etilometro portatile ENRIPRT è una soluzione pratica e accessibile per chi desidera monitorare il proprio tasso alcolico prima di mettersi alla guida. Ora è disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di soli 11,99€, con uno sconto del 20%.

Addio all’usa e getta: l’etilometro misura senza contatto

Il design compatto e ultraleggero del dispositivo è uno dei suoi principali punti di forza. Con dimensioni di appena 12,2 x 8 x 3,1 cm e un peso di soli 58 grammi, l'etilometro può essere comodamente trasportato in una borsa o persino in tasca. La scelta di adottare un sistema di ricarica USB elimina la necessità di sostituire frequentemente le batterie, rendendolo ideale per un utilizzo frequente e senza preoccupazioni.

Dal punto di vista tecnologico, il dispositivo integra un sensore a semiconduttore che assicura misurazioni rapide e affidabili. Il funzionamento è estremamente intuitivo: una volta caricato, bastano 15 secondi per il preriscaldamento del sensore e solo 5 secondi di espirazione per ottenere il risultato sul display LCD. Questo approccio semplice e diretto lo rende accessibile a tutti, senza richiedere particolari competenze tecniche.

Un altro aspetto innovativo è rappresentato dalla misurazione senza contatto. A differenza dei tradizionali etilometri che utilizzano boccagli usa e getta, il modello ENRIPRT elimina questa necessità, migliorando l'igiene complessiva e riducendo i costi legati agli accessori. Inoltre, il dispositivo è dotato di un sistema d'allarme che si attiva automaticamente al superamento della soglia di 0,03% BAC (0,30 g/l), offrendo un utile promemoria per rispettare i limiti legali.

Oltre alle sue caratteristiche tecniche, l'etilometro ENRIPRT è una potenziale idea regalo. La combinazione di utilità e messaggio di responsabilità sociale lo rende un pensiero originale per amici e familiari, particolarmente indicato per chi frequenta eventi sociali o desidera promuovere la cultura della sicurezza stradale.

Grazie alla sua offerta economica e alle funzionalità avanzate, l'etilometro ENRIPRT rappresenta un valido strumento per chi desidera affrontare la guida con maggiore consapevolezza. La sua praticità, unita a un design moderno e a un prezzo competitivo, lo rende un prodotto interessante che ora puoi avere a soli 11,99€, grazie allo sconto del 20% attivo su Amazon.

