Il rasoio Philips che tutti stanno comprando: OneBlade 360 è al 23% di sconto

Per chi è attento alla cura della barba e desidera un dispositivo pratico e versatile, il Philips OneBlade 360 è ciò che cerchi. Questo rasoio elettrico multifunzione di Philips è ora in offerta su Amazon a 57,99 euro, con uno sconto del 23%.

Design e tecnologia per una rasatura precisa

Il cuore del rasoio OneBlade 360 è la sua lama capace di effettuare 12.000 movimenti al minuto, pensata per garantire una rasatura efficace su qualsiasi lunghezza di pelo. La peculiarità di questo modello è rappresentata dalla lama flessibile a 360 gradi, progettata per adattarsi ai contorni del viso e del corpo. Il risultato è una maggiore precisione anche nelle aree più difficili da raggiungere.

All’interno della confezione è presete un pettine regolabile 5 in 1, che consente di selezionare la lunghezza di taglio desiderata tra 1 e 5 mm. In dotazione si trova anche un pettine corpo da 3 mm, con sistema di protezione dedicato alle zone più sensibili, pensato per chi desidera utilizzare il dispositivo anche per la depilazione del corpo. La confezione comprende inoltre una custodia da viaggio, una lama di ricambio originale e un cavo USB-A per la ricarica.

Il rasoio è completamente impermeabile e può essere utilizzato sotto la doccia, con schiuma o gel, secondo le preferenze personali. Inoltre, si segnala l’integrazione con l’app OneBlade, che offre notifiche utili sulla sostituzione della lama e sulla ricarica della batteria. L’app propone anche consigli personalizzati per ottimizzare la routine di rasatura.

Passa al livello di rasatura successivo con Philips OneBlade 360: un rasoio elettrico che offre il meglio per la cura personale, con tanti accessori inclusi e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 23%.

