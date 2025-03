Esperienza Android ai massimi livelli: Google Pixel 9 Pro XL con Gemini AI, SUPER SCONTO su Amazon

Il Google Pixel 9 Pro XL è uno smartphone di fascia alta progettato per offrire prestazioni elevate, un comparto fotografico all’avanguardia e un’integrazione completa con l’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View.

Grazie alla presenza del modello Gemini, il dispositivo garantisce un’esperienza fluida e intelligente, ottimizzando le prestazioni e adattandosi alle esigenze dell’utente.

Prendilo adesso: con l’offerta su Amazon costa soltanto 1164,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, grazie anche a uno sconto del 18%, diventa una delle scelte più interessanti per chi cerca uno smartphone potente e innovativo.

Google Pixel 9 Pro XL in offerta su Amazon: smartphone con AI avanzata e fotocamera eccezionale a 1164,90€

Il display Super Actua da 6,8 pollici assicura una qualità visiva straordinaria, con colori brillanti e dettagli definiti che migliorano la fruizione di contenuti multimediali e la navigazione. La fluidità dello schermo è supportata da una frequenza di aggiornamento elevata, che rende ogni interazione più reattiva e piacevole. Il design elegante con finitura dona al device un look premium; il modello in sconto è quello in colorazione “nero ossidiana” ma si può comprare anche in altre tinte esclusive.

Il sistema a tripla fotocamera posteriore porta la fotografia mobile a un livello superiore, permettendo di catturare immagini dettagliate con qualsiasi condizione di luce. L’elaborazione avanzata delle immagini sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la nitidezza, il contrasto e la gestione delle ombre, offrendo risultati sorprendenti. Le funzionalità di editing intelligente permettono invece, di modificare le foto direttamente sul dispositivo, rendendo il processo più rapido e intuitivo.

L’autonomia della batteria garantisce fino a 24 ore di utilizzo, con un’ottimizzazione dell’energia che adatta il consumo in base all’uso quotidiano. La ricarica rapida consente di recuperare percentuali significative in pochi minuti, eliminando la necessità di lunghe attese. Il sistema operativo Android puro, con aggiornamenti garantiti da Google, assicura un’esperienza senza bloatware e con il massimo della sicurezza.

Il Google Pixel 9 Pro XL è in sconto su Amazon al prezzo speciale di 1164,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, e se utilizzi Prime Student potrai risparmiare altri 50€ sul prezzo di listino.