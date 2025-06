Il mini tagliasiepi più pratico dell’estate è scontato: ora costa il 20% in meno

Se state cercando un attrezzo che unisca funzionalità e praticità per la cura del giardino, il tagliasiepi a batteria WORKPRO potrebbe fare al caso vostro. Questo strumento multifunzione è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 47,99€, con uno sconto del 20% rispetto al costo originale. Grazie alla sua tecnologia 2-in-1, offre una combinazione di potenza e versatilità, rendendolo ideale per una manutenzione efficiente del verde.

Un design compatto e funzionale

Questo strumento si distingue per la sua capacità di trasformarsi da tagliabordi a tagliasiepi in pochi istanti. Con un peso di soli 750 grammi, è facile da maneggiare anche durante sessioni di lavoro prolungate. La batteria al litio da 12V e 2,0Ah alimenta un motore capace di raggiungere 1100 giri al minuto, garantendo tagli precisi e senza sforzo su rami fino a 7,7 mm di diametro. Questo lo rende una scelta versatile sia per piccoli ritocchi che per lavori più impegnativi.

Il design ergonomico con impugnatura antiscivolo è stato pensato per ridurre l'affaticamento, permettendo un utilizzo prolungato senza compromettere il comfort. Inoltre, il sistema di sicurezza a doppio interruttore previene accensioni accidentali, offrendo un livello di protezione aggiuntivo durante l'uso. La facilità d'uso e le caratteristiche di sicurezza lo rendono adatto anche a chi non ha molta esperienza con attrezzi da giardinaggio.

Nella confezione troverete tutto il necessario per iniziare subito a lavorare. Il kit include:

Una forbice elettrica WORKPRO

Una batteria al litio ricaricabile

Una lama per erba da 125 mm

Una lama per arbusti da 160 mm

Un caricabatterie con ricarica completa in un'ora

Un manuale d'uso dettagliato

Questa dotazione permette di affrontare diversi tipi di lavori di giardinaggio con un unico strumento, eliminando la necessità di acquistare accessori aggiuntivi.

Per chi desidera rendere la manutenzione del giardino più semplice e veloce, il tagliasiepi WORKPRO a batteria 12V rappresenta una scelta interessante. Acquistalo subito su Amazon con il 20% di sconto.

