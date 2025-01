Espandi la produttività del tuo computer con la stazione di ricarica di Baseus

Se desideri un accessorio pratico e multifunzione per la ricarica i tuoi dispositivi e aumentare di conseguenza, la tua produttività sul lavoro, la stazione di ricarica di Baseus è ciò che farà al caso tuo. Grazie al coupon del 40% applicabile al checkout, la trovi su Amazon a soli 47,99€, spese di spedizione comprese e c’è anche la consegna celere e immediata con Prime. Non di meno, avrai diritto al reso gratuito entro due settimane e alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata.

Ricarica wireless MagSafe fino a 15W con la stazione di Baseus

Perfetta per gli utenti possessori di device Apple, questa stazione di ricarica supporta la tecnologia MagSafe, offrendo una ricarica rapida e stabile per iPhone di ultima generazione. Basta appoggiare il dispositivo e lasciare che il magnete faccia il resto.

Oltre alla ricarica, questo dispositivo funziona come hub USB-C 7 in 1, dotato di:

HDMI 4K@60Hz per collegare monitor e TV con immagini ultra definite;

100W PD (Power Delivery) per ricaricare laptop e altri dispositivi;

3 porte USB-A e USB-C a 10Gbps, per trasferimenti ultraveloci.

Non di meno, è universalmente compatibile con tutti i device: MacBook, Dell, HP, iPad, Surface e altri prodotti. Realizzato con materiali di alta qualità, ha un design elegante e minimalista perfetto per qualsiasi ambiente, dalla scrivania dell’ufficio alla casa.

Grazie al coupon del 40%, la stazione di ricarica di Baseus con sette porte USB Type-C e tecnologia MagSafe al seguito, è disponibile su Amazon a soli 47,99€. Un accessorio indispensabile per chi vuole il massimo in termini di ricarica e connettività. Affrettati, le scorte sono limitate e l’offerta è a tempo limitato e potrebbe finire da un momento all’altro. Cosa aspetti? A questa cifra è imperdibile e avrai accesso anche alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.