Idropulitrice Blucky su Amazon: pratica, versatile e super scontata (-5%)

Bluck YZ-70MX è un’idropulitrice a batteria progettata per offrire una versatilità e una praticità senza eguali; la trovi ad un prezzo super vantaggioso su Amazon di soli 75,98€ con uno sconto rispetto al costo di listino. Questo modello si distingue per un design compatto e funzionalità avanzate che promettono di semplificare le operazioni di pulizia, sia all'interno che all'esterno della casa.

Prestazioni elevate grazie alla tecnologia brushless

Al cuore della Blucky YZ-70MX troviamo un motore brushless, una soluzione tecnologica che si traduce in maggiore efficienza e durata nel tempo. Questo motore è in grado di generare una pressione di 1160 PSI, combinata con una capacità di assorbimento d'acqua di 500 litri all'ora. Queste caratteristiche consentono di affrontare anche le superfici più difficili, riducendo al minimo la necessità di manutenzione.

La Blucky YZ-70MX è alimentata da due batterie da 4000mAh, che garantiscono un’autonomia di utilizzo compresa tra 50 e 70 minuti, a seconda della modalità selezionata.

Uno degli aspetti più innovativi di questa idropulitrice è il sistema di regolazione della pressione. Con un semplice comando, è possibile adattare l’intensità del getto alla superficie da trattare, passando da un risciacquo delicato per materiali più fragili a una pulizia più vigorosa per rimuovere lo sporco più ostinato. Questa funzione rende il dispositivo estremamente versatile, ideale per una vasta gamma di applicazioni domestiche.

Grazie all’ugello spray 6-in-1, l’idropulitrice offre sei modalità di utilizzo: angoli di spruzzo variabili tra 0°, 15°, 25° e 40°, oltre alle funzioni di schiuma e nebulizzazione. Questa gamma di opzioni permette di adattare il dispositivo a qualsiasi tipo di superficie o livello di sporco, offrendo risultati ottimali in ogni situazione.

Acquistala adesso su Amazon a soli 75,98€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: è imperdibile a questa cifra. C’è la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.