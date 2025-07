Fritto croccante, con il 95% di olio in meno: doppio sconto per la friggitrice ad aria definitiva

Fritto croccante e gustoso, ma con pochissimo olio: è questa la promessa della friggitrice ad aria COSORI da 6 litri, che oggi è disponibile su Amazon con un doppio sconto. Potrai infatti acquistarla a 129,99 euro anziché 169,99 euro, grazie al 18% di sconto a cui si aggiunge un coupon extra di 10 euro.

Controllo preciso e flessibilità per ogni esigenza

Tra gli elementi che caratterizzano questa friggitrice ad aria spicca la presenza di un motore DC, pensato per offrire un controllo accurato della temperatura e un funzionamento affidabile anche nelle preparazioni più delicate. La possibilità di impostare la temperatura da 30 a 230°C permette di spaziare tra numerose ricette, dalla lievitazione di impasti alla realizzazione di piatti croccanti, passando per la cottura al forno e la preparazione di cibi surgelati.

Il dispositivo integra cinque velocità di ventola e ben nove programmi preimpostati, pensati per semplificare la routine in cucina e adattarsi a differenti tipologie di alimenti. Il punto di forza, tuttavia, è rappresentato dalla sua capacità di ridurre il consumo di olio fino al 95% rispetto ai metodi tradizionali, contribuendo così a uno stile di vita più salutare. Anche il risparmio energetico si rivela significativo, con una riduzione dei consumi che può arrivare fino al 67% rispetto alle soluzioni convenzionali.

Il cestello quadrato da 6 litri si adatta facilmente alle esigenze di chi deve preparare porzioni abbondanti, senza incidere eccessivamente sull’ingombro in cucina. Un aspetto spesso sottovalutato, ma che incide sulla praticità quotidiana, è la facilità di pulizia: il cestello è lavabile in lavastoviglie, permettendo di risparmiare tempo e fatica dopo ogni utilizzo.

Sebbene il modello non sia dotato di connettività Wi-Fi, è comunque possibile accedere a un ampio repertorio di ricette tramite l’app VeSync. Questa piattaforma mette a disposizione oltre 110 ricette e 96 ingredienti con tabelle di cottura dettagliate, fornendo spunti utili per sperimentare nuovi piatti e ottimizzare i tempi in cucina.

La friggitrice ad aria COSORI da 6 litri si conferma una scelta equilibrata per chi desidera unire efficienza, versatilità e attenzione ai consumi, in un prodotto che trova facilmente spazio in qualsiasi cucina. Acquistala ora con un doppio sconto su Amazon.

