Ciabatta salvaspazio 6-in-1 con USB-A, USB-C e AC ad un prezzo irrisorio su Amazon

Tutti o quasi hanno sempre a portata di mano dispositivi come tablet, smartphone e notebook. Fanno parte della nostra vita quotidiana, per svago o per lavoro, e per questo motivo avere una soluzione pratica e sicura per gestire l’alimentazione è fondamentale. Una proposta oggi molto interessante è la ciabatta multipresa 6-in-1 di UGREEN, compatta, efficiente e versatile. Con il suo design salvaspazio e dotata di due prese AC, una USB-C e tre USB-A, al momento questo utile accessorio costa meno di 20€ grazie allo sconto Amazon del 25%. Si tratta però di una offerta a tempo, quindi bisogna approfittarne nel minor tempo possibile.

La ciabatta multipresa 6-in-1 di UGREEN è la soluzione perfetta per la tua scrivania

È chiaro che questo accessorio fa della versatilità uno dei suoi pilastri. Il design compatto permette di posizionarla facilmente su qualsiasi superficie senza occupare troppo spazio, rendendola perfetta anche per chi lavora in ambienti con postazioni affollate.

Le due prese AC ad alta potenza supportano dispositivi energivori come computer, monitor, elettrodomestici e televisori senza alcun problema. Le quattro porte USB, tra cui una USB-C con supporto della ricarica rapida a 20W, consentono invece di alimentare smartphone, tablet e altri dispositivi senza dover ricorrere a ingombranti adattatori.

Un altro punto di forza è la sicurezza. La ciabatta di UGREEN è infatti progettata per prevenire sovraccarichi, cortocircuiti e surriscaldamenti, garantendo un utilizzo sicuro anche per periodi prolungati. Questo la rende particolarmente adatta per l’uso domestico, dove più dispositivi vengono spesso collegati contemporaneamente: su una scrivania, ad esempio, potrebbe alimentare un computer portatile e un monitor, e ricaricare uno smartphone e una console da gaming portatile.

Nascosto sul retro c'è inoltre un interruttore per spegnere e accendere la multipresa con un semplice gesto, riducendo il consumo energetico quando i dispositivi non sono in uso.

Il cavo lungo 1,5 metri, poi, permette di posizionare la ciabatta esattamente dove serve, senza essere vincolati alla posizione delle prese a muro. Ed è un vantaggio utile a casa, ma anche in viaggio, dove la disposizione delle prese nelle camere d’albergo può non essere sempre comoda. Infine, la costruzione robusta (tipica dei prodotti UGREEN) e il design compatto ne facilitano il trasporto: occupa pochissimo spazio nella borsa, nello zaino e, ovviamente, in valigia. Approfitta della promo e acquista la ciabatta con il 25% di sconto.