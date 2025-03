Barba perfetta più velocemente: Philips OneBlade 360 con 5 regolazioni e doppia lama in OFFERTA

Philips è un brand che fa della versatilità uno dei suoi maggiori punti di forza e oggi, su Amazon, viene messo in offerta, con un maxi sconto attivo del 24% il suo regolabarba/rasoio elettrico che viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 37,99€. Questa promo a tempo prevede anche le spese di spedizione gratuite. Se sei alla ricerca di un nuovo rasoio, approfittane ora!

Scontatissimo il rasoio elettrico Philips: ecco le caratteristiche del prodotto

Questo rasoio è dotato di tecnologia OneBlade. La lama dai movimenti estremamente rapidi (12.000 al minuto) è efficace anche sui peli più lunghi; il doppio sistema di protezione, costituito da un rivestimento scorrevole e punte arrotondate, rende la rasatura più semplice e confortevole.

La lama, inoltre, è a 360 gradi e può flettersi in tutte le direzioni per consentire un contatto e un controllo costanti sulla pelle, con questo rasoio potrai rifinire e radere facilmente anche le zone più difficili da raggiungere con meno passate e maggiore comfort.

Crea contorni perfetti grazie alla lama a doppia direzione di taglio e rade facilmente i peli di qualsiasi lunghezza senza il rischio di incorrere in dolorosi e fastidiosi tagli della pelle. Può essere utilizzato sotto la doccia e su pelle asciutta o bagnata con una batteria da 60 minuti, con ricarica USB e un'impugnatura compatta che lo rende il compagno di viaggio perfetto.

Per ricaricare il prodotto, utilizzare esclusivamente un adattatore USB certificato con connettore di tipo A. La lama è in acciaio inossidabile e dura fino a 4 mesi di utilizzo per mantenere una sensazione di freschezza; quando è il momento di una nuova lama, sul blade viene visualizzata un'icona di rimozione.

