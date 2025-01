Aspirazione intelligente per una casa impeccabile: Dreame R10 Pro, ora al 10% di sconto

Dreame R10 Pro è l'aspirapolvere senza fili perfetto per chi cerca una soluzione potente, pratica e leggera per mantenere la casa e l'auto impeccabili. Con una forza di aspirazione di 150AW, un'autonomia di 65 minuti e features premium come la spazzola multi-superficie e le luci LED integrate, questo terminale è il best buy per la pulizia del tuo appartamento. È in promozione per poche ore su Amazon a soli 199,00 euro, grazie a uno sconto del 20%, è un'offerta a tempo limitato da non perdere.

Dreame R10 Pro: potenza e versatilità per la pulizia a soli 199,00€

Il motore ad alta efficienza offre una forza di aspirazione di 150AW, ideale per rimuovere polvere, peli di animali e sporco ostinato su tappeti, pavimenti duri e superfici delicate. È perfetto anche per pulire a fondo interni di auto, mobili e angoli difficili da raggiungere.

Grazie alla batteria di lunga durata, il Dreame R10 Pro offre fino a 65 minuti di utilizzo continuo in modalità standard, consentendoti di pulire l’intera casa con una sola carica. La batteria è rimovibile, permettendo una ricarica comoda e la possibilità di sostituirla per sessioni di pulizia ancora più lunghe.

La spazzola motorizzata è progettata per adattarsi a diverse superfici, dai pavimenti duri ai tappeti. Le luci LED integrate illuminano aree poco visibili, come sotto i mobili o in angoli bui, garantendo una pulizia accurata in ogni situazione.

Con un peso ridotto al minimo e un design ergonomico, l’aspirapolvere Dreame R10 Pro è facile da manovrare anche per sessioni di pulizia prolungate. La struttura senza fili ti offre massima libertà di movimento, eliminando il fastidio dei cavi.

Infine, il contenitore della polvere è facile da svuotare, mentre i filtri lavabili garantiscono una manutenzione semplice e duratura. Gli accessori inclusi rendono il gadget di Dreame un articolo ideale per una vasta gamma di applicazioni, dalla pulizia della casa a quella dell’auto.

Con uno sconto del 20%, Dreame R10 Pro è disponibile a soli 199,00 euro su Amazon. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo.