Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) al minimo storico su Amazon: è imperdibile

È il momento giusto per acquistare un nuovo Apple Watch in grado di garantire la connettività GPS + Cellular, utilizzando una eSIM per poter avere una connessione dati indipendente dal proprio iPhone.

Su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare in offerta flash l’ottimo Apple Watch Series 9 GPS + Cellular. Lo smartwatch viene proposto con un prezzo scontato di 474 euro, scegliendo la versione da 41 mm, oppure a 538 euro, optando per la versione più grande, con cassa da 45 mm.

Entrambe le varianti, proposte in diverse colorazioni, sono acquistabili anche optando per il pagamento in 5 rate, per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti a rate (in genere, serve Prime). Si tratta del prezzo minimo storico sullo store, sia per la versione da 41 mm che per quella da 45 mm. Per accedere alla promozione basta premere sul bo qui di sotto.

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular: un affare su Amazon

Con Apple Watch Series 9 si va sul sicuro: lo smartwatch rappresenta la scelta giusta per chi è alla ricerca di un wearable di alta qualità da abbinare al proprio iPhone.

Grazie a una scheda tecnica completa, infatti, lo smartwatch di Apple può integrarsi con lo smartphone, per gestire chiamate e messaggi oltre che tutte le notifiche in arrivo.

Ci sono poi le funzioni per monitorare lo stato di salute e l’allenamento. La versione in offerta su Amazon è dotata, come detto, di connettività GPS + Cellular, con la possibilità di accedere a Internet tramite una eSIM, in modo da poter utilizzare lo smartwatch anche senza avere con sé il proprio iPhone. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

Con l’offerta Amazon in corso in questo momento, Apple Watch Series 9 GPS + Cellular viene proposto in sconto al prezzo di 474 euro per la versione da 41 mm e al prezzo di 538 euro per quella da 45 mm, raggiungendo il minimo storico sullo store.

L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili.