Addio aria secca: questo raffrescatore con ghiaccio ti salva l’estate (ad un prezzo top)

Il condizionatore portatile di STUBDL rappresenta una soluzione pratica e versatile per affrontare le giornate più calde con un comfort ottimale. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 33%, è proposto al prezzo di 199,99€ rispetto ai 299€ di listino. Questo dispositivo si distingue per un design compatto e funzionalità avanzate, rendendolo un alleato indispensabile per il raffrescamento domestico.

Condizionatore portatile Max 7.5L: in offerta su Amazon

Il cuore del condizionatore STUBDL è la sua tecnologia evaporativa innovativa, che combina un sistema di raffreddamento a doppio pannello con nido d'ape e cristalli di ghiaccio. Questo approccio garantisce prestazioni superiori rispetto ai ventilatori tradizionali, offrendo un raffrescamento rapido in soli 5 minuti. È ideale per ambienti di medie dimensioni, con una copertura ottimale tra i 20 e i 25 metri quadrati, trasformando l'aria calda in una brezza piacevole e uniforme.

Uno dei punti di forza del modello STUBDL è la sua versatilità. Sono disponibili tre velocità regolabili e quattro modalità operative: Normale, per un uso quotidiano; Notte, che riduce il rumore a soli 35 dB per un sonno indisturbato; Naturale, che simula una brezza naturale; e Smart, per un’esperienza personalizzata. Inoltre, il telecomando incluso consente di gestire tutte le impostazioni a distanza, con una portata di 5 metri, offrendo un comfort senza precedenti.

Particolarmente interessante è l’oscillazione tridimensionale, che distribuisce l’aria in modo uniforme. Questo è reso possibile dal movimento automatico di 60° in orizzontale e dalla regolazione manuale di 120° in verticale. Il timer programmabile fino a 12 ore permette di impostare l’accensione e lo spegnimento automatico, ottimizzando l’utilizzo energetico e garantendo un’esperienza pratica e intuitiva.

Con dimensioni compatte di 30x26x50 cm e un peso di soli 4,48 kg, il condizionatore STUBDL è pensato per essere facilmente trasportabile. Le ruote girevoli e la maniglia integrata lo rendono perfetto per spostarlo da una stanza all’altra senza alcuno sforzo. Inoltre, utilizza esclusivamente acqua come refrigerante, evitando l’impiego di composti chimici e configurandosi come una scelta ecologica ed economica. Oggi costa soltanto 199,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.