Su Amazon il robot che fa tutto è in offerta (-20%): pavimenti sempre perfetti con Dreame

Un robot aspirapolvere e lavapavimenti, che fa tutto in completa autonomia. Non è un sogno, o forse sì visto il nome del marchio: Amazon sconta il robot Dreame, il modello L10s Ultra Gen 2 per la precisione, del ben 20%. Si tratta di un dispositivo smart, affidabile e versatile, in grado di sollevare il peso delle pulizie domestiche grazie a un sistema automatico. Acquistalo oggi in offerta a 479 euro anziché 599 euro.

Gestione automatica e autonomia prolungata

Uno degli aspetti che colpisce maggiormente di questo modello è la presenza della stazione base automatica, progettata per occuparsi in autonomia della manutenzione ordinaria. Il sistema è in grado di gestire lo svuotamento della polvere e il lavaggio dei panni per un periodo fino a 75 giorni consecutivi, così non devi effettuare manutenzione continua. L'autonomia dichiarata raggiunge le 4 ore, consentendo di coprire ampie superfici anche in abitazioni di dimensioni medio-grandi senza interruzioni frequenti.

A rendere il robot Dreame particolarmente interessante è la combinazione di potenza di aspirazione di 10.000 Pa e tecnologie specifiche per una pulizia approfondita. Il sistema Vormax garantisce la rimozione efficace di polvere, capelli e residui di sporco, una caratteristica che risulta preziosa soprattutto in presenza di animali domestici. L’implementazione della funzione MopExtend RoboSwing permette inoltre di raggiungere anche gli angoli più difficili, adattandosi alle diverse tipologie di superfici senza richiedere interventi manuali aggiuntivi.

Tra le funzionalità che meritano attenzione si segnala la modalità pet, sviluppata per rispondere alle esigenze di chi convive con animali in casa. Questa modalità consente al robot di identificare le zone maggiormente frequentate dagli animali e di effettuare una doppia pulizia, aumentando l’efficacia nella raccolta di peli e polvere. Non manca la possibilità di personalizzare ogni ciclo di pulizia tramite la funzione CleanGenius Custom Clean, che regola automaticamente l’utilizzo dell’acqua in base al tipo di sporco rilevato e interviene con strategie dedicate su tappeti e moquette, ottimizzando la potenza di aspirazione quando necessario.

Dal punto di vista della gestione, il dispositivo integra facilmente con gli smartphone, permettendo il controllo da remoto di tutte le funzioni principali. Le tecnologie di sicurezza, come i sistemi anti-collisione e anti-caduta, assicurano un funzionamento affidabile anche in ambienti complessi o ricchi di ostacoli. Il livello di rumorosità si attesta sui 74 dB.

Il robot Dreame è perfetto per chi cerca una soluzione di pulizia che sia autonoma ed efficace, pur collocandosi in una fascia di prezzo medio-alta. Grazie all’offerta Amazon, ora puoi risparmiare sul prezzo di listino: acquista il robot con il 20% di sconto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.