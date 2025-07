Piatti sani, gustosi e croccanti: la friggitrice ad aria è l’elettrodomestico top che devi avere in cucina

La friggitrice ad aria COSORI CP158 è una delle soluzioni più interessanti per chi desidera portare innovazione e praticità nella propria cucina. Il recente ribasso di prezzo, che vede il prodotto disponibile a 99,99 euro rispetto ai precedenti 139,99 euro, offre l’opportunità di valutare un elettrodomestico che si distingue per una serie di dettagli tecnici pensati per rispondere alle esigenze di chi cerca efficienza, versatilità e sicurezza.

Friggitrice ad aria COSORI CP158: dettagli tecnici e funzionalità

Uno degli aspetti che caratterizzano la COSORI CP158 è la tecnologia di circolazione dell’aria a 360°, abbinata a una potenza di 1700 watt. Questa combinazione permette di ottenere una cottura uniforme e rapida, mantenendo la praticità d’uso come elemento centrale dell’esperienza. Il cestello antiaderente, dalla capienza di 5,5 litri, è stato progettato senza PFOA e BPA e può essere rimosso facilmente per una pulizia veloce, anche in lavastoviglie.

La friggitrice si distingue anche per l’ampio display LED touch, attraverso il quale è possibile selezionare uno degli 11 programmi preimpostati. Questi programmi sono pensati per facilitare la preparazione di numerose ricette, riducendo l’uso di olio fino all’85% rispetto ai metodi tradizionali. Un ulteriore punto di forza è rappresentato dalla regolazione indipendente di temperatura e timer, che consente di impostare valori tra 75°C e 205°C e tempi da 1 a 60 minuti, offrendo così un controllo preciso sulle preparazioni.

Uno degli elementi distintivi della COSORI CP158 è il ricettario digitale con 100 ricette sviluppate in collaborazione con chef professionisti. Disponibile in più lingue, questo ricettario amplia le possibilità di sperimentazione in cucina e si rivolge a chi ama variare le proprie preparazioni senza rinunciare a uno stile alimentare sano. La presenza di funzionalità come il preriscaldamento rapido, il mantenimento del calore e il promemoria per mescolare gli alimenti contribuisce a rendere l’esperienza d’uso fluida e intuitiva.

Per chi desidera semplificare la preparazione dei pasti e sperimentare nuove ricette riducendo l’utilizzo di olio, la friggitrice ad aria di COSORI è imperdibile: su Amazon costa 99,99 euro, IVA inclusa.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.