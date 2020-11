Le previsioni meteo di domani, venerdì 27 novembre, annunciano che il tempo inizierà a risentire dell'avvicinamento di un ciclone, che porterà molte nuvole e anche qualche pioggia sull'Italia. Una situazione destinata ad aggravarsi durante il weekend, con temporali, nubifragi e forti raffiche di vento.



Andando con ordine, il team de iLMeteo.it scrive che nella giornata di venerdì, un'area ciclonica proveniente da Ovest muoverà verso il nostro Paese, risvegliando correnti di Scirocco, che "soffieranno soprattutto al Sud e sull'area tirrenica". Nel complesso si assisterà a un peggioramento delle condizioni atmosferiche, più spiccato sulla Sardegna e lungo il Tirreno, dove si preannunciano precipitazioni sparse e locali fenomeni temporaleschi (dettagli come sempre in fondo).



Al Nord gli annuvolamenti andranno a braccetto con la presenza di nebbie mattutine, ma in compenso il rischio di piogge rimarrà trascurabile, ad eccezione della Liguria. Andrà invece meglio nelle regioni meridionali, ancora prevalentemente baciate dal sole.



Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 27 novembre

Gli esperti di 3BMeteo anticipano poi cheil vortice mediterraneo punterà deciso verso il Meridione transitando per la Sardegna. Ne conseguirà una, con effetti su tutto lo Stivale.il maltempo colpirà in particolare Sardegna, Nord Ovest, bassa Calabria e Sicilia., il tempo tornerà più stabile al Nord (tranne che in Emilia Romagna), ma si verificherà un allargamento del fronte piovoso su quasi tutto il Centro-Sud, con forti scariche d'acqua e occasionali nubifragi su regioni adriatiche, Campania, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia.Nebbie al mattino sulla Pianura Padana, seguite da cielo abbastanza coperto. Nubi in aumento sulla Liguria con deboli piogge in serata; più sereno sulle Alpi. Temperature massime: 5° a Torino e 7° a Milano.Nebbie (prima) e nuvole (poi) sulle zone di pianura, in un contesto sempre asciutto. Soleggiato sui rilievi alpini settentrionali, cielo grigio su quelli orientali. Previsti 9° a Venezia e 8° a Bologna nelle ore più calde.Tempo in peggioramento sulla Sardegna, foriero di piogge e temporali sui comparti orientali. Nuvoloso anche sulle regioni peninsulari, con rovesci sparsi sulle coste di Toscana e Lazio dal pomeriggio. Massime sui 14-16° a Firenze e Roma.Bel tempo prevalente su tutto il Meridione, salvo nubi più intense sulla Sicilia centro-orientale, dove non si escludono isolate piogge verso sera. Clima gradevole: attesi 18° a Napoli, 15° a Bari e 19° a Palermo.