Le previsioni meteo di domani, domenica 20 settembre, documentano i primi segnali di affaticamento dell'anticiclone, che in chiusura di weekend lascerà spazio a qualche pioggia, seppur in un contesto in prevalenza stabile e soleggiato. I peggioramenti assumeranno contorni significativi con la nuova settimana, quando il cambio di stagione (il 22 settembre inizia l'autunno astronomico) verrà accompagnato dall'arrivo di forti rovesci e di un clima progressivamente più fresco.



Il team de iLMeteo.it spiega che domenica il tempo sarà piuttosto incerto nelle regioni di Nord Ovest, dove già dal mattino "qualche piovasco e isolati temporali potranno colpire i settori alpini della Val D'Aosta e del Piemonte", con annesso calo termico. Piogge e occasionali fenomeni temporaleschi bagneranno nel corso della giornata anche la Sardegna, mentre su Liguria e comparti tirrenici si preannuncia cielo nuvoloso ma in generale assenza di precipitazioni. Sulle regioni di Nord Est, sul versante adriatico e su tutto il Mezzogiorno il sole rimarrà invece al centro della scena, portando con sé ancora una volta temperature superiori alla media del periodo.



Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 20 settembre



Secondo gli esperti di 3BMeteo, dasi assisterà a "un aumento dell'instabilità al Nordovest, Alpi in genere e buona parte dell'Appennino, con qualche pioggia o locale temporale soprattutto nel pomeriggio ed un certo ridimensionamento delle temperature". Con il proseguimento della settimana, ildovrebbe poi coinvolgere quasi tutto il resto delle regioni centro-settentrionali, risparmiando per il momento il Sud, dove sembrerà ancora di essere inTempo instabile sui rilievi di Val d'Aosta e Piemonte, con temporali in possibile estensione nelle pianure limitrofe. Alternanza di nuvole e schiarite sui restanti settori. Massime sotto i 30°: previsti 26° a Torino e Milano.Generali condizioni di bel tempo, con al massimo qualche temporale sparso al pomeriggio sulle Alpi di confine. Punte di 30° a Bolzano, 25° a Venezia e 31° a Bologna.Nuvolosità crescente in Sardegna (piogge dal mattino), nonché su Toscana, Lazio e Umbria, con brevi temporali sugli Appennini. Più soleggiato sul versante adriatico. Attesi 30° a Firenze e Roma.Cielo prevalentemente soleggiato su tutte le regioni, fatta eccezione per alcune nubi in sviluppo al pomeriggio nelle zone interne della Calabria. Caldo gradevole: 29° a Napoli, 28° a Bari e 30° a Palermo.