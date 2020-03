Roma, 24 marzo 2020 - Proprio nei primi giorni di primavera l'inverno si è ripreso la scena. E' tornato sull'Italia e ci resterà per ancora un po', spiegano gli esperti di previsioni meteo. "Davvero paradossale che l'ondata di freddo più lunga del semestre freddo si sia avuta proprio in concomitanza con l'equinozio di primavera", scrive 3bmeteo.com. Vento, pioggia e neve in queste ore stanno interessando soprattutto le regioni adriatiche, ma nelle prossime ore quasi tutto il Paese dovrà fare i conti con un vortice di bassa pressione in arrivo dall'Africa e che interagirà con l'aria fredda russa. Ilmeteo.it comunica che oggi il maltempo si è concentrato soprattutto sulle regioni adriatiche, dalla Romagna alla Puglia, con la neve occasionalmente anche fin sulle coste. Ma anche che non è finita qui, anzi.

Il peggioramento del tempo

L'avvicinamento all'Italia del vortice africano farà peggiorare il tempo sulla Sicilia dove le piogge diverranno via via più diffuse in serata, continua ilMeteo.it. Mercoledì 25 marzo il ciclone avrà raggiunto il Mar Ionio; maltempo diffuso con piogge forti e locali nubifragi interesseranno la Sicilia (specie orientale, il catanese) e la Calabria ionica. Piogge diffuse sul resto del Sud. Continuerà ad esserci maltempo sulle regioni adriatiche, mentre il tempo migliore, anche se spesso nuvoloso lo troveremo al Nord e sui settori tirrenici.

Dove cadrà la neve

La neve cadrà copiosa su tutti gli Appennini a quote collinari, ma - sottolinea ilMeteo.it - localmente fin quasi in pianura su Abruzzo e Molise. Dalle primissime ore di giovedì 26 marzo il tempo peggiorerà anche al Nord Est con la neve che imbiancherà la pianura dell'Emilia Romagna, anche Bologna. Il maltempo continuerà ad imperversare sulle regioni adriatiche e al Sud con precipitazioni abbondanti o molto abbondanti e nevicate copiose a quote collinari. Anche 3bmeteo annuncia per la mattinata "debole neve fino a bassa quota su Emilia Romagna, interne Toscane, Umbria e interne marchigiane".

La mappa di 3bmeteo

Meteo weekend, migliora ma...

Il tempo comincerà a migliorare lentamente da venerdì 27 quando torneremo a misurare anche temperature decisamente più primaverili. Le precipitazioni si esauriranno al Centro Sud, ma solo temporaneamente; infatti nel corso del weekend altre perturbazioni raggiungeranno l'Italia.