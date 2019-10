Roma, 24 ottobre 2019 - Dopo i nubifragi di giovedì, ancora maltempo sull'Italia, ma questa volta limitato solo in certe zone. Nel complesso, le previsioni meteo di domani, venerdì 25 ottobre, descrivono una situazione in via di aggiustamento, che fa da anteprima a un weekend all'insegna del bel tempo e del caldo anomalo.



Il team de iLMeteo.it annuncia che, passata la fase acuta del vortice ciclonico, venerdì il tempo inizierà a migliorare su buona parte dello Stivale. Il merito di questo cambiamento è da attribuire a "un vasto campo di alta pressione di origine africana che si allungherà verso il bacino del Mediterraneo, abbracciando gran parte del nostro Paese". I meteorologi lo definiscono un fatto piuttosto inusuale, poiché in questo periodo dell'anno è di norma l'anticiclone delle Azzorre a portare sole e stabilità, e non l'anticiclone sub-sahariano.

In estrema sintesi (i dettagli li trovate come al solito più sotto), la giornata di venerdì vedrà ancora forti piogge e temporali su Sardegna e Sicilia, con possibili nubifragi; mentre altrove rovesci residui si concentreranno soprattutto al mattino su Nord Ovest, Toscana e Lazio. Sul resto dell'Italia si preannuncia alternanza di nuvole e sole.



Nel confermare questo scenario, 3BMeteo sottolinea che da sabato 26 ottobre il promontorio di alta pressione favorirà tempo ancora più stabile, a parte una persistente variabilità sulle isole maggiori. La nuova fase di bel tempo si accompagnerà anche con un aumento delle temperature, che toccheranno valori sopra la media del periodo.

Previsioni meteo venerdì 25 ottobre

Nord Ovest

Partenza con qualche pioggia residua tra Alpi e Liguria occidentale, poi cielo abbastanza coperto quasi ovunque, ma con basso rischio di precipitazioni. Nebbie mattutine in Valpadana. Clima mite: 21° a Torino e Milano.



Nord Est

Nuvolosità sparsa soprattutto al mattino, che lascia tuttavia spazio ad ampie schiarite pomeridiane sulla maggior parte delle regioni. Ancora foschie nelle zone di pianura. Previsti 23° a Venezia e 21° a Bologna.



Centro

Tempo instabile sulla Sardegna, con rovesci e temporali. Sul resto delle settori peninsulari residui di pioggia solo al mattino, specie su Toscana e Lazio. Massime intorno ai 22° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Situazione di forte maltempo in Sicilia, dove è previsto il rischio di nubifragi. Più soleggiato altrove, al netto di qualche pioggia sulla Campania. Sono attesi 25° a Bari e 21° a Palermo.