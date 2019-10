Roma, 24 ottobre 2019 - Una forte perturbazione, come da allerta della Protezione civile e previsioni meteo, sta scaricando rilevanti quantità d'acqua tra Piemonte, Liguria, Toscana ed Emilia.

Le previsioni del tempo di giovedì

Un ciclone posizionato vicino alle Isole Baleari - spiega ilMeteo.it - si sta muovendo rapidamente verso la Sardegna e poi punterà altrettanto rapidamente la Tunisia. Le precipitazioni risulteranno abbondanti su diverse regioni. Gli esperti avvertono che forti piogge e locali nubifragi colpiranno tutto il Nord Ovest, soprattutto il Piemonte (Torinese, Cuneese e ancora Alessandrino) e la Liguria. Nel corso del giorno piogge diffuse bagneranno Lombardia, Emilia e Veneto occidentale. Altro maltempo interesserà la Sardegna con temporali, mentre dal mar Tirreno intensi rovesci di piogge e nubifragi raggiungeranno nel pomeriggio le coste della Toscana e del Lazio (temporale atteso a Roma). In serata il maltempo raggiungerà anche la Sicilia. Il team del sito avvisa che le precipitazioni saranno accompagnate da venti tesi di Scirocco, con raffiche fino a 80 km/h su mar di Sardegna, canale e mare di Sicilia e su tutto il Tirreno, con conseguenti mareggiate.

La cartina di 3bmeteo

Genova - Savona - Imperia - La Spezia - Alessandria - Novi Ligure - Grosseto - Livorno - Pavia

L'allerta della Protezione civile

Il maltempo di venerdì

Ilmeteo.it annuncia altro maltempo nella giornata di venerdì, ma soltanto su Sardegna e Sicilia con nubifragi sull'isola più grande del Mediterraneo.

Morti in Francia

Il ministero francese dell'Interno, Christophe Castaner, ha annunciato la morte di tre persone a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito il sud della Francia. In una nota, Castaner riferisce che le violente piogge hanno "colpito simultaneamente fino ad otto dipartimenti" della Francia, con "danni importanti". Sono 1.773 le operazioni di pronto intervento per rispondere all'emergenza, con la mobilitazione di oltre 2.000 soccorritori tra pompieri e uomini della Protezione Civile. In precedenza la violenta perturbazione aveva colpito e fatto danni alle isole Baleari.

© Riproduzione riservata