Le previsioni meteo di domani, sabato 22 maggio, descrivono un'apertura di weekeend segnata dallo scontro tra una nuova perturbazione atlantica e l'anticiclone africano, che spaccherà l'Italia in due. Mentre al Sud il tempo sarà soleggiato, al Centro Nord avremo una giornata più grigia, con precipitazioni sparse a carico soprattutto dell'arco alpino.



Il team de iLMeteo.it scrive che sabato l'arrivo di un impulso instabile creerà qualche disturbo sulle regioni centro-settentrionali, che dovranno fare i conti con un cielo "spesso molto nuvoloso o a tratti pure coperto". Nonostante i diffusi addensamenti, le piogge si concentreranno per la maggior parte sui settori alpini e prealpini, al netto di qualche incursione sulle pianure adiacenti e di fenomeni più isolati tra Liguria e Toscana (dettagli in fondo all'articolo). Il quadro atmosferico sarà invece molto più stabile sul Meridione, dove l'influenza dell'alta pressione favorirà una progressiva crescita delle temperature.

Nella seconda metà del fine settimana, l'anticiclone tenderà ad espandere il suo scudo protettivo, ma questo non sarà comunque sufficiente per mantenere tutto lo Stivale all'asciutto. Come confermano anche gli esperti di 3BMeteo, domenica 23 maggio le nubi continueranno a presidiare i cieli sopra le Alpi centro orientali, "con qualche pioggia anche a carattere di rovescio", in sconfinamento nel pomeriggio sulle pianure del Triveneto. Al Centro persisteranno "addensamenti bassi e stratificazioni anche compatte", ma in un contesto prevalentemente asciutto, impreziosito da sprazzi di sole. Infine, prove generali di estate anticipata sul Meridione, con termometri pronti a volare sui 30-31° specie in Sicilia e Puglia.

Il meteo di sabato 22 maggio nel dettaglio

Nord Ovest

Diffusa nuvolosità nel corso della giornata, con rovesci e temporali sui rilievi alpini e prealpini, in discesa sull'alta Pianura Padana, specie in Lombardia. Piovaschi in Liguria. Temperature massime: 16° a Genova, 20° a Torino, 18° a Milano.



Nord Est

Qualche sprazzo di sole al mattino in pianura, poi cielo nuvoloso o del tutto coperto su tutti i settori, con rovesci e temporali su Alpi e Prealpi. Temperature massime: 19° a Bolzano, 23° a Bologna, 20° a Venezia.



Centro

Nubi a tratti anche molto compatte su Toscana, Umbria, Marche, con sporadici piovaschi in Versilia. Localmente nuvoloso anche in Abruzzo; prevalenza di sole su Lazio e Sardegna. Temperature massime: 26° a Cagliari, 21° a Firenze, 23° a Roma.



Sud e Isole

Bel tempo e poche nuvole su tutte le regioni, in un contesto climatico mite, con termometri in crescita. Temperature massime: 24 a Napoli, 28° a Bari, 26° a Palermo.