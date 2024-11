Neve a dicembre 2024 in Italia? Cosa dicono gli esperti meteo

Roma, 27 novembre 2024 - Da venerdì 29 novembre un'irruzione di aria fredda porterà la neve a bassa quota. Niente di eccezionale, ma sarà una bella ‘sciabolata’. "Le correnti gelide russe stanno già percorrendo l'Europa attraverso uno stretto corridoio nel cuore del Vecchio Continente”, scrive ilMeteo.it. Antonio Sanò, fondatore del sito, spiega che "dopo un mercoledì caratterizzato da qualche pioggia sparsa su Toscana e Lazio, giovedì il tempo sarà temporaneamente stabile con il possibile ritorno della nebbia, non solo al Nord, ma anche su coste e pianure del Centro Italia. Nel frattempo l'aria più fredda inizierà ad addossarsi sulle Alpi provocando alcune deboli nevicate sui confini, in attesa di fare irruzione sull'Italia".

In arrivo aria fredda sull'Italia

La perturbazione di origine artica – dicono gli esperti – non toccherà il Nord ma porterà il maltempo dalla Romagna verso il Centro e già in serata anche al Sud. Ci saranno rovesci e possibili temporali accompagnati da venti di Bora e Grecale via via più freddi.

"Nel weekend troveremo questo nocciolo freddo ancora in azione soprattutto sabato, quando le precipitazioni sulle regioni adriatiche e al Sud potranno assumere carattere nevoso a quote collinari, 600 metri al Centro e 8-900 metri al Sud. Già da domenica primo dicembre, comunque il tempo diverrà più stabile anche se freddo”.

Attenzione a quello che accadrà sulle Alpi – dice ilMeteo.it - dove entro il weekend il raffreddamento notturno potrà risultare particolarmente intenso, a causa anche di un generoso rasserenamento dei cieli che, unito al poco vento, favorirà la rapida dispersione nella libera atmosfera del calore accumulato durante il giorno”. Intorno ai 2000 metri di quota “si potranno raggiungere picchi negativi di una certa rilevanza (ci aspettiamo temperature fino a -15°C e forse anche qualcosa in meno)”. Anche a quote più basse farà piuttosto freddo, sino ai fondovalle, “con temperature sotto lo zero anche in città come Aosta e Bolzano”.

Diverse incognite su cosa accadrà nei giorni successivi. IlMeteo.it sottolinea che il generale raffreddamento potrebbe anche determinare “delle nevicate a quote molto basse, se non fino in pianura: ciò si potrebbe verificare se il flusso atlantico (le perturbazioni per intenderci) raggiungesse a strettissimo giro il nostro Paese”. Ma al momento è solo un’ipotesi: “Qualora così non fosse avremo semplicemente a che fare con una sterile, seppur corposa, ondata di freddo”.

Anche 3bmeteo vede comunque uno scenario invernale a inizio dicembre: “Le rotture d'onda anticiclonica sull'Europa occidentale favoriscono infiltrazioni di masse d'aria più fredde sulle nostre regioni. In questa settimana le temperature sono attese sotto le medie tipiche del periodo. Il tempo si presenterà a tratti instabile al Centro Sud con precipitazioni sparse”.

