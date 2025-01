Pericoloso maltempo: rischio alluvionale in tre regioni per un violento ciclone. “Fenomeni record”

Roma, 16 gennaio 2025 – Notizie preoccupanti arrivano dagli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo: rischio alluvionale al Centro Sud nel weekend a causa di un ciclone che aprirà una fase di pesante maltempo su diverse regioni. Nel mirino in particolare Sardegna, Calabria e Sicilia. Con picchi che potrebbero superare i 150-200 millimetri. Sull’Etna potrebbero cadere metri di neve. I venti saranno molti forti e si registreranno mareggiate da Nord a Sud.

Risalgono le temperature

Sempre nel weekend comunque si registrerà un aumento generalizzato delle temperature e cesseranno le estreme gelate al livello del mare (fino a -10°C registrati in Pianura Padana negli ultimi giorni).

L’esperto: fenomeni record

"Nelle prossime ore - spiega - avremo ancora degli spunti invernali su Piemonte meridionale e Appennino tosco-emiliano con locali nevicate a quote collinari, fino a 600-800 metri; i venti saranno ancora freddi al Nord e sul versante adriatico. Dal pomeriggio, invece, l'Africa inizierà a far sentire il suo clima sul nostro Paese: le prime precipitazioni raggiungeranno le Isole Maggiori e localmente potranno risultare a carattere di forte rovescio". La giornata peggiore, secondo l'esperto, "sarà venerdì 17: si prevedono accumuli di pioggia superiori ai 200 millimetri in Sicilia e anche in Calabria e Sardegna avremo fenomeni record".

Le aree più a rischio

IlMeteo.it segnala che “non sono da escludere inoltre locali trombe d'aria (o marine) durante i fenomeni temporaleschi; andrà prestata particolare attenzione alle province di Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro”.

La mappa di 3bmeteo