Allerta arancione in Liguria: ecco dove. Le previsioni meteo zona per zona

Genova, 18 ottobre 2023 – Peggiora la situazione meteo in Liguria, dove si sta alzando la soglia di attenzione sui temporali: si rischiano esondazioni e allagamenti. Il Ciclone Medusa si avvicina: una “bomba meteorologica”, dicono gli esperti, che porterà nuovi temporali e tempeste di vento. Dalle 21 di questa sera, scatta l’allerta arancione a Genova e sul Levante della regione, dalla costa alle valli.

“Il peggioramento persisterà per tutta la giornata di venerdì 20 ottobre – fanno sapere dalla centrale di coordinamento di Arpav – quando saranno possibili effetti al suolo significativi che verranno meglio valutati con la modellistica idrologica disponibile domani".

Allerta: orari e criticità sono diversi da territorio a territorio, in qualche zona si temono ondate di maltempo fin dal pomeriggio. Ecco cosa sta succedendo in Liguria.

Nella zona A, che corrisponde all'estremo Ponente ligure è allerta gialla su bacini medi e piccoli a partire dalla mezzanotte alle 15 di domani, giovedì 19 ottobre. Nessuna allerta per i fiumi più grandi, così come in tutta la zona B, che corrisponde alle Valli del Savonese.

Nel centro della Liguria – ovvero tutta la provincia orientale di Savona e quella occidentale di Genova, capoluoghi compresi – e nei bacini piccoli e medi delle valli al confine tra il Genovesato e lo Spezzino, l'allerta gialla scatterà oggi alle 17, per poi diventare arancione alle 21 e tornare gialla alle 7 di domani.

Andamento simile sui piccoli torrenti del Levante ligure, dove il pericolo ‘arancione’ diramato dalla protezione civile terminerà alle 11 di domani, per proseguire poi in giallo fino al prossimo bollettino meteo. Mentre nei grandi fiumi del territorio, è allerta gialla dalle 21 di questa sera e per tutta la giornata di domani, 19 ottobre.

Nei bacini grandi dell'interno ligure, tra Genova e La Spezia, l’allerta gialla inizia alle 21 di oggi e rimarrà in vigore fino alle 10 di domani. Venerdì l'allerta potrebbe nuovamente salire di grado, a seconda delle criticità al suolo che si verificheranno con il passare delle ore: tutto dipenderà dagli effetti della pioggia che cadrà nelle prossime ore.

Secondo le previsioni del centro meteo di Arpal, “dalla serata odierna e fino a venerdì, è atteso un marcato peggioramento delle condizioni meteo, con temporali forti, stazionari questa notte”. Ma non solo. “Pur essendo basso l'attuale grado di saturazione del suolo – continuano gli esperti – le precipitazioni potranno provocare repentini innalzamenti dei livelli dei bacini, soprattutto nel reticolo minore, e aumenti dei livelli nei corsi d'acqua maggiori del levante”.