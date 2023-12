Zac Efron riceve la stella sulla Walk of Fame di Hollywood

Los Angeles, 12 dicembre 2023 – Zac Efron ha ricevuto la stella sulla Walk of Fame di Hollywood. L’attore del piccolo e grande schermo, 36 anni, ha riunito sulla Hollywood Boulevard famiglia e amici per scoprire commosso la mattonella con il suo nome. Nel suo discorso, Efron ha rivolto un pensiero a Matthew Perry, scomparso di recente, cui il quale ha condiviso il set nel 2009 per la teen comedy 17 again – Ritorno al liceo. In questa importante occasione, l’attore ha rivolto parole colme di affetto anche nei confronti di Kenny Ortega con cui ha lavorato tra il 2006 e il 2008 alla trilogia di High School Musical che gli ha dato la fama planetaria. “Sarò eternamente grato a Ortega per avermi scelto – ha detto –. ‘Forza Wilcats!’”. Confessando che tutt’oggi gli capita di cantare le canzoni di High School Musical sotto la doccia.

Zac Efron riceve una stella sulla Walk of Fame (Ansa)

Il ricordo di Efron a Mattew Perry

Un ricordo toccante. Mattew Perry per Efron è stato “una guida” quando poco più che ventenne entrò nel cast di ‘17 again’ e lavorarono fianco a fianco: “Mattew Perry è stato così gentile e generoso con me quando abbiamo lavorato insieme in ‘17 again’”, ha detto commosso Zac Efron di fronte ad una folla di parenti, amici, fan, giornalisti accorsi nell’iconica strada di Hollywood. L’attore, rivolgendosi al collega venuto a mancare, ha aggiunto: “Collaborare con te e con il regista Burr Steers è stato così divertente e mi ha spinto e motivato in tanti modi”.