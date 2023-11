Jennifer Aniston “distrutta” per la morte di Matthew Perry, gli amici preoccupati per lei

New York, 7 novembre 2023 – Distrutta per la morte di Matthew Perry, tanto da destare la preoccupazione dei suoi amici. Jennifer Aniston sembra faticare molto ad accettare la scomparsa del collega, secondo quanto scrive Page Six. "Dei cinque co-protagonisti di ‘Friends’ sopravvissuti, lei e Courteney Cox sono quelle che l'hanno presa peggio", ha detto una fonte al magazine. Per l'attrice si tratta della seconda grossa perdita nel giro di un anno dopo quella del papà John, avvenuta a novembre del 2022. "Sta cercando di riprendersi, ma è stato un colpo completamente devastante", ha aggiunto la fonte.

Il legame tra i due attori è sempre stato molto forte, come aveva rivelato lo stesso Matthew Perry in un'intervista l'anno scorso. L'attore aveva spiegato che Jennifer era stata la prima ad affrontare con lui il problema delle sue dipendenze quando queste erano diventate evidenti sul set di 'Friends'. “Lei è quella che mi è stata più vicino e le sono davvero grato per questo", ha detto Perry.

La scorsa settimana Aniston, Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc hanno preso parte ai funerali di Perry, apparentemente morto per essere annegato nella Jacuzzi di casa sua all'età di 54 anni. Il cast ha preso parte alla cerimonia intima, ma non si è unito alla famiglia per la sepoltura durante la quale è stata eseguita la canzone 'Don't Give Up' di Peter Gabriel e Kate Bush.

