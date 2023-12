Macaulay Culkin riceve la stella sulla Walk of Fame di Hollywood

Roma, 2 dicembre 2023 – Mccaulay Culkin di ‘Mamma ho perso l’aereo’ riceve la tanto ambita stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Il mitico bimbo biondino con lo sguardo da furbetto, protagonista del blockbuster natalizio uscito nel lontano 1990, oggi, a 42 anni scopre la mattonella con inciso il suo nome sulla strada più famosa di Hollywood.

"Grazie per aver pensato a me", ha detto Culkin alla cerimonia con al fianco la compagna Brenda Song e ai loro figli di 2 anno e mezzo e 11 mesi.

Culkin è ricordato ancora oggi nei panni di Kevin McCallister, il bimbo pestifero e pieno di risorse che veniva dimenticato a casa dalla famiglia in partenza per le vacanze natalizie. Il film diretto da Chris Columbus e scritto da John Hughes sbancò il botteghino con quasi 500 milioni di dollari globali.

Macaulay Culkin, protagonista di 'Mamma ho perso l'aereo'

"Macaulay Culkin è stato un punto fermo nella cultura pop per decenni. Non solo per aver recitato a 10 anni in uno dei film di Natale più amati e conosciuti di sempre, ma per un lungo e ragionato percorso creativo", ha spiegato Ana Martinez, produttrice della Hollywood Walk of Fame.

A distanza di tre decenni, Culkin ha riabbracciato sul red carpet Catherine O'Hara, che interpretava il ruolo della madre anche nel seguito del film nel 1992. "In quanto finta mamma piuttosto negligente, sono proprio felice di essere presente oggi – ha scherzato O'Hara introducendo la cerimonia –. Ho osservato Mac con un misto di fascino e trepidazione mentre diventava una piccola potenza di Hollywood, facendo uno di seguito all'altro ‘Papà ho trovato un amico’, ‘L'innocenza del diavolo’ e ‘Richie Rich’".

