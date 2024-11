Wispy bang, la frangia a ciuffetti che piace alle dive della Gen Z

Roma, 26 novembre 2024 – L’aggettivo wispy significa leggero e arioso ed è quello che caratterizza la frangia di tendenza per questa stagione, tra la fine dell’autunno 2024 e l’inizio dell’inverno 2025: a ciuffetti e leggermente spettinata, perfetta per chi ama un look disinvolto. Una delle ultime star a sfoggiarla sotto i riflettori è stata Taylor Swift, durante il suo Eras Tour, ma di recente l’hanno fatto anche Camila Cabelo, Gigi Hadid e Selena Gomez. In passato, poi, questa frangia sbarazzina è stata portata con grande charme da icone quali Jane Birkin e Brigitte Bardot.

Cos’è la frangia wispy

La wispy bang punta tutto sulla leggerezza. Non è piena come la classica frangia dritta, ma nemmeno sottile come una micro bang contemporanea. Piuttosto, si colloca a metà strada tra le due tendenze, richiamando un po’ lo stile boho e hippie anni ’70 grazie alla sua forma lievemente a U. Le due ciocche laterali incorniciano il viso con delicatezza, dando volume senza appesantire. Uno dei suoi punti di forza è la versatilità: si adatta bene a capelli lisci, mossi e persino ricci, esaltando qualsiasi tipo di taglio. Grazie al suo aspetto sfilato e “trasparente”, dona freschezza senza richiedere troppa manutenzione.

A chi sta bene la wispy bang

La frangia wispy è un’alleata per chi ha il viso lungo o la fronte bassa, poiché aiuta a bilanciare i tratti. Va però usata con cautela sui visi rotondi, dove potrebbe accentuare le proporzioni, a meno che non si opti una versione leggera a tendina o a U sfilata per attirare l’attenzione sugli zigomi alti. Resiste meglio all’umidità rispetto ad altri tipi di frangia e si sporca meno facilmente, rendendola ideale per l’autunno e l’inverno. I tagli che la valorizzano di più sono i long bob, quelli lunghi e scalati e gli shag moderni. Per quanto riguarda le pettinature che si abbinano meglio, le migliori sono le acconciature retrò con boccoli o onde, quelle raccolte e le semi-raccolte morbide.

Consigli

Un piccolo trucco per mantenere il volume di questa frangia è la riga a zigzag, per evitare che si appiattisca sulla fronte durante la giornata. Per ottenere la scriminatura giusta, si parte dividendo i capelli con un pettine, creando una scriminatura a zigzag. Si può poi utilizzare un ferro per onde leggere, per dare movimento. Le ciocche, infine, vengono scompigliate con la punta delle dita per un look naturale. Per completare il tutto si può spruzzare un tocco di spray fissante leggero, per avere una tenuta perfetta e di lunga durata. Se, dopo qualche giorno dalla piega, la chioma è ancora fresca, ma la frangia risulta un po’ unta o piatta, si può ricorrere allo shampoo secco.